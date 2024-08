El Festival de Teatro de Comedias de El Puerto baja el telón este fin de semana

Este fin de semana termina el 33 Festival de Teatro de Comedias, que organiza la Concejalía de Cultura, encabezada por Enrique Iglesias, con la adaptación de una de las joyas de la literatura española, Estebanillo González, de autor anónimo, y la puesta en escena de la comedia de Carlo Goldoni Las locuras por el veraneo. Ambas funciones comenzará a las 22:00 horas.

De esta forma, este viernes, 23 de agosto, llega al patio porticado de San Luis Gonzaga (Av. San Luis Gonzaga, 1) Estebanillo González, la que probablemente sea la mejor novela española escrita en el siglo XVII, exceptuando el Quijote, y referente de la picaresca patria. Agustín González adapta y dirige un texto satírico sobre la guerra en el que los atributos de la soldadesca son tratados con humor bufonesco y situaciones disparatadas y en el que la crudeza y el ácido humor del texto estallan con luminosa lucidez y vigencia en la Europa actual. Protagonizada por Jesús Peñas, Raúl Rodríguez y Rubén Arcas, Teatro Guirigai nos presenta su obra más vibrante, vitalista y dinámica.

La acción se sitúa en 1646, en Nápoles, una de las mayores y más prósperas ciudades europeas del Imperio español. Estebanillo vive desenfadado en la taberna que regenta: juega a los naipes, apuesta sin freno y se emborracha alegremente. Junto con sus compinches, El Poeta, Gabriel de la Vega y El Capitán Jerónimo de Bran, escenifica ante los feligreses de la taberna sus aventuras en la Guerra de los Treinta Años. A lo largo de la trama, descubrimos que Estebanillo también es espía del poderoso Piccolomini, General de los ejércitos en Flandes, para informar de los trapicheos y corruptelas de El Poeta y El Capitán.

La compañía Teatro Guirigai, fundada en 1979, ha desarrollado un extenso recorrido escénico que ha merecido, entre otros, el Premio Adolfo Marsillach 2022 concedido por ADE. Trayectoria que se recoge en la plataforma digital archivo.guirigai.com y que desde el 2022 forma parte del Centro de Documentación de las AAEE y de la Música de INAEM. Fiel a la tradición de las compañías europeas, en torno al director de escena y dramaturgo Agustín Iglesias se ha desarrollado una amplia y rica red de colaboradores, un equipo que permite madurar y acumular experiencias artísticas fundamentales para el crecimiento teatral.

Durante estos años han llevado a cabo 57 creaciones propias y han invitado a compañías de Extremadura, el resto de España y Portugal. Entre sus espectáculos figuran Estebanillo González, soldado y bufón (2023), Libro de buen amor del Arcipreste de Hita (2019), Soldadesca, de Torres Naharro, en una dramatización para el Centro Nacional de Teatro Clásico (2017), El pícaro ruzante, de Angelo Beolco (2016), Noche oscura ¡ahora!, Cita a ciegas con San Juan de la Cruz (2013), El satiricón, de Petronio (2009) o El deleitoso y otras delicias, de Lope de Rueda (2008).

El elenco de actores de 'Las locuras por el veraneo', que pondrá el broche al Festival de Comedias este próximo sábado.

El sábado 24 de agosto, también en el patio porticado de San Luis Gonzaga, Las locuras por el veraneo – adaptación del clásico de Carlo Goldoni – pondrá el broche de oro al trigésimo tercer Festival de Teatro de Comedias.

El maestro Goldoni nos presenta a dos galanes enamorados de la misma mujer, dos damas que rivalizan por estar a la moda, criados que no salen de su asombro pero enredan al servicio de sus amos, padres que no entienden nada y amigos gorrones, que completan el cuadro de personajes de esta divertida y elegante comedia. El director del Teatro Español, Eduardo Vasco, versiona y lleva a escena esta comedia, escrita y estrenada en 1761. Una cuidada producción con 9 intérpretes vestidos de forma magnífica por Lorenzo Caprile y una escenografía que firma Carolina González. Una comedia que nos habla de gentes que viven por encima de sus posibilidades, que aparentan lo que no son y presumen de lo que realmente no tienen.

Carlo Goldoni está considerado uno de los padres de la comedia italiana. Delicias como La locandiera, Beatrice, La hostería de la posta y este Los desvaríos del veraneo lo cercioran. Ahora Noviembre Teatro (Peribáñez y el comendador de Ocaña, Ricardo III) y Eduardo Vasco deciden enfrentarse a una historia sobre cómo las apariencias sociales modifican la conducta de los seres humanos con el fin de demostrar que tenemos más de lo que realmente somos.

Los responsables de la producción, Noviembre Teatro, atesoran una de las líneas de trabajo más estables del teatro español contemporáneo, tanto por la solidez del tándem compuesto por Yolanda Pallín y Eduardo Vasco, como cabezas creativas de la compañía, como por el equipo de actores y colaboradores que conforman cada proyecto.

Tras el éxito de público que vienen cosechando las representaciones del 33º Festival en el Teatro Municipal, se espera que estas dos últimas funciones no le vayan a la zaga y registren una gran entrada. Las localidades pueden adquirirse en el portal www.tickentradas.com y el viernes 23 y el sábado 24 en la taquilla del patio porticado de San Luis Gonzaga de 20:00 a 22:00 horas.

El Festival de Teatro de Comedias, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con la colaboración de la Diputación de Cádiz, se viene desarrollando durante todo el mes de agosto en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga, espacio en el que el público ha podido disfrutar, con las funciones de este fin de semana, de un total de siete representaciones del género teatral popular por excelencia: la comedia.