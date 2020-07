Más de medio centenar de trabajadores de las atracciones de Valdelagrana se han concentrado este jueves, a las doce del mediodía, ante la Concejalía de Urbanismo.

Hoy mismo la Junta de gobierno Local ha denegado la licencia para las atracciones, que llevan precintadas desde el pasado 17 de julio. Los feriantes han solicitado una nueva licencia, pero tras hablar esta mañana con responsables de Licencias y Patrimonio, no tienen claro que este asunto sea una prioridad para el Ayuntamiento.

El gerente de VB Grupo, la empresa responsable de las atracciones, explicaba a la prensa que la instalación de las mismas -para la que contaron, en primera instancia, con el visto bueno de algún responsable municipal- ha supuesto un desembolso de 100.000 euros, mientras que cada día que pasa sin que puedan funcionar la empresa pierde la friolera de 1.800 euros, una situación que ya se está volviendo insostenible para las 20 familias que trabajan en estas atracciones.

La reunión mantenida con Urbanismo y Patrimonio no ha podido ser más desalentadora para los feriantes, ya que según afirman se les ha dicho que no se va a mover un dedo por agilizar esta licencia. "No podemos más", señalaban los responsables de las atracciones, que anuncian que seguirán con las movilizaciones todos los días, hasta obtener una solución.

Como señalan, además, el tiempo juega en su contra, ya que estaba previsto que estas atracciones funcionaran en julio y agosto, y de momento no parece que la solución vaya a ser rápida.

Los ánimos entre los trabajadores de las atracciones se están caldeando cada vez más e incluso ayer se lanzaron ya algunos petardos en la vía pública, aunque no se llegó a cortar el tráfico. La Policía Local hizo acto de presencia, aunque toleró la concentración, que puso su unto y final a la una de la tarde, cuando se cierran al público las puertas del área de Urbanismo.