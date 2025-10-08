La Federación Andaluza de Taekwondo premia a la portuense Gema Gálvez

La joven portuense Gema Gálvez recibió este pasado fin de semana en Mollina (Málaga) el premio a la mejor deportista promesa femenina, en la gala anual que organiza la Federación Andaluza de Taekwondo para premiar a los clubs y deportistas que destacaron en la temporada 2024.

En ese año, entre otros logros,Gema consiguió la medalla de plata en el campeonato de Europa por clubs, el oro en el campeonato de España sub 21,sólo con 15 años y el bronce en el grand prix final