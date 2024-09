La exposición 'HOME y otras fortalezas cotidianas' muestra una retrospectiva de Nane Carrillo en El Puerto

El centro cultural Alfonso X El Sabio acoge la exposición 'HOME y otras fortalezas cotidianas', una propuesta de la artista Mari Carmen Carrillo, Nane, comisariada por Celia Moro, que organiza la Concejalía.

La exposición, de acceso libre, permanece abierta al público hasta el sábado 28 de septiembre, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.45 horas y los sábados de 11.00 a 13.30 horas.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, destaca que la artista aterriza en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Alfonso X con una retrospectiva de las obras más importantes de su trayectoria artística, en la que supone su primera exposición individual en España, un conjunto en el que se despliegan 'Anotaciones' sobre 'Alicia en el país de las Maravillas' (políptico de 20 piezas), un collage con cabellos falsos, una composición en tela bordada donde se refleja el plano de una casa, vestidos fabricados con yeso y papel o 'Home', una pieza en proceso que pretende derivar en un tapiz de medios mixtos: bordado, costura, pintura collage y ensamblaje.

Mari Carmen Carrillo, Nane, (Maracay, Venezuela, 1963), reside en El Puerto de Santa María desde 2017. Con un camino creador que abarca 30 años, es una de las primeras artistas que pusieron en el centro de su obra la condición femenina a finales de la década de los 80. Carrillo ha expuesto de manera individual y colectiva en Caracas, Miami, Puerto Rico o Cuba y participado en importantes Ferias como Art Taipéi en China, Affordable Contemporary Art Fair u Off The Main Art Fair en New York.

La actividad se compone de piezas versionadas de proyectos anteriores, ejecución de dos proyectos de data reciente y varias piezas en pequeño formato. Carrillo refiere que el espectador “observará varias etapas de mi itinerario, apoyado en el relato infantil, la literatura universal, la mitología y lo femenino, en un discurso intimista en el que se trabaja con elementos duales que se consiguen en la naturaleza, como rosas o espinas”.

La creadora señala que ha escogido como título de este proyecto la palabra sajona HOME porque su sonoridad OM “me remite al mantra védico primordial, una vibración creadora del universo, niveladora de nuestro mundo interno y de lo que no se ve”.