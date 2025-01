Un ex gerente del Real Club Náutico de El Puerto, condenado por apropiación indebida

El pasado 19 de noviembre, con más doce años de retraso desde que transcurrieron los hechos, se celebró en Cádiz el juicio contra el que fuera gerente del Real Club Náutico durante 33 años, Norberto Jiménez, que estaba acusado de un delito continuado de apropiación indebida y un delito de estafa impropia.

La primera petición del Ministerio Fiscal, tras practicarse las diligencias previas, solicitaba que el acusado indemnizara al Club portuense con 50.049 euros por los perjuicios ocasionados. En el mismo trámite la acusación particular pedía una pena de cuatro años de prisión, junto a la inhabilitación para ser elegido como cargo público, por el delito de apropiación indebida, y otro año y seis meses de prisión por el delito de estafa impropia, junto a la inhabilitación para cargo público, solicitándose también que se le impusiera el pago de las costas procesales y las correspondientes a la acusación particular.

El juicio no se celebró hasta el pasado 19 de noviembre y durante el mismo el Ministerio Público modificó su escrito de acusación, añadiendo que el acusado había devuelto en abril de 2012 la totalidad del importe apropiado indebidamente, apreciando además la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. Por este motivo, la petición de cárcel por el delito de apropiación indebida quedó reducida a cuatro meses, y el delito de estafa impropia a tres meses de prisión. Así mismo, la indemnización a pagar al Club Náutico quedó reducida a 5.980 euros.

La acusación particular se adhirió a la acusación del Ministerio Fiscal, sumando a la condena el pago de las costas, con la cantidad de 6.000 euros.

Las partes aceptaron la condena y acordaron no recurrirla. En la sentencia se indica que el acusado “provocó durante su gestión una notable confusion en la llevanza de las cuentas del club, al utilizar sus cuentas personales para el ingreso y pago de sumas y obligaciones propias de la citada entidad, si bien ha quedado acreditado que en diversas ocasiones durante los años 2009, 2010 y 2011 se apropió de sumas del club por un total de 5.980 euros.

Además, quedó acreditado durante el juicio que el entonces gerente, “con la finalidad de perjudicar a la entidad, vendió los derechos de uso preferente del atraque de una embarcación deportiva en un pantalán que no le pertenecía desde hacía años, recibiendo a cambio el club tres cheques de 3.000 euros que fueron cobrados por el acusado”, un dinero que devolvió en 2012.

La jueza acordó, no obstante, la suspensión de la pena de cuatro meses de prisión y la de tres meses durante dos años, condicionándola a no delinquir en dicho periodo y al abono de la responsabilidad civil y las costas de la acusación particular en seis plazos mensuales.

La detención de Norberto Jiménez se producía en mayo de 2012, cuando contaba con 64 años, justo un mes después de su jubilación.

La causa que deparó su detención tuvo su origen en una denuncia que en 2011 interpusieron tres socios del Club Náutico. Estas tres personas, que formalizaron una denuncia en el Juzgado a través de un abogado común, decidieron dar parte a la Justicia tras detectar supuestos desvíos del dinero de las cuotas que abonaban los más de 400 socios con que contaba entonces el Náutico, unos supuestos desvíos que habrían provocado “agujeros” y débitos con distintos organismos, entre otros, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.