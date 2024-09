“El estudio de las minas de agua subterráneas es muy sacrificado y no hay relevo generacional”

–Las Jornadas de Patrimonio Industrial se celebran en memoria de José Millán Naranjo, cofundador de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas (AAES). ¿Qué aportación realizó José Millán al estudio del patrimonio andaluz?

–Él empezó en los años 80 del pasado siglo a explorar las minas de Los Alcores, en la provincia de Sevilla. Las conocía muy bien y sabía de muchos tramos que no eran accesibles. En el año 2003 se fundó la AESS y a partir de ahí se utilizó esta entidad para firmar convenios con los ayuntamientos de la zona. Pepe estudió las minas, las documentó y realizó numerosos estudios sobre ellas. Fue cofundador y el primer presidente de la asociación hasta su fallecimiento, hace unos seis meses, a los 69 años de edad.

–En estas jornadas se entregará una placa en reconocimiento a la labor de la entidad y de José Millán por su estudio de las minas de agua andaluzas. ¿Qué supone este homenaje para la asociación?

–Pues es muy importante porque nuestra labor no tiene mucha visibilidad. Nosotros practicamos la espeleología como ciencia, no como deporte. José Millán era espeleobuceador y es importante que se reconozcan los 40 años de trabajo que ha dedicado a esta labor. El mundo de las minas de agua subterráneas es muy desconocido, son minas romanas con más de 2.000 años de antiguedad pero al estar en el subsuelo nadie las ve y sufren muchos daños. Además se están perdiendo estos conocimientos porque no hay un relevo generacional, yo soy de los más jóvenes y tengo ya 50 años. Es una actividad muy dura porque hay que trabajar en la oscuridad, mojado y moviéndote por zonas difíciles, es algo muy sacrificado y es difícil que los jóvenes se acerquen a esta actividad. Queremos que la labor de Pepe se conozca, y queremos que la Junta proteja estas minas.

–Hay una escuela de formación en Villaluenga. ¿Cómo marcha este proyecto?

–Bueno, allí hay una federación deportiva, la Federación Andaluza de Espeleología, nosotros tenemos un carácter más científico, pero tenemos relación con ellos. aunque nuestra finalidad es más científica, de estudio de estas minas subterráneas. Por eso se creó la AEES, como una modalidad más científica para el estudio de estas minas.

–Sobre la actividad de la asociación, la Junta de Andalucía inició en su día un expediente para proteger las minas de agua romanas de Carmona. ¿Cómo está el expediente en estos momentos?

–Bueno, en Carmona se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero la Junta de momento no ha movido ficha. Sería necesaria una figura de protección que sea de ámbito andaluz, porque hay minas de este tipo en todas las provincias. Por ejemplo en Cádiz están las de El Tempul, en el antiguo acueducto que abastecía de agua a la zona gaditana. Estas minas son acueductos bajo tierra y los había en todas las poblaciones antiguas, eran captaciones de agua y conducciones para diferentes usos, como por ejemplo la molienda del grano, es decir, que tenían también un uso industrial para mover la maquinaria de las industrias romanas. El problema es que son muy desconocidas y el urbanismo está acabando con ellas. Los romanos hacían pozos de ventilación y muchos de ellos, abiertos al exterior, se taponan cuando se hacen nuevas promociones a las afueras de las ciudades, es algo que pasa en muchas poblaciones. Otras veces se convierten en vías de escape de las aguas residuales de las nuevas viviendas.

–¿Considera que la administración atiende de forma suficiente el patrimonio subterráneo de la comunidad autónoma?

–Bueno, ahora vamos a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), y en Torreperogil (Jaén) vamos a abrir al público un tramo de una de estas minas. También nos relacionamos con otras entidades locales y procuramos que la gente se involucre y defienda el patrimonio que existe en cada población.