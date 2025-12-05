El ‘escape room’ FINEXIT se detiene en El Puerto para desafiar la educación financiera de estudiantes de FP

La Cámara de España y Fundación MAPFRE, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Cádiz, han puesto en marcha la ruta FINEXIT, un innovador ‘escape room’ itinerante que durante el curso 2025-26 recorrerá centros de Formación Profesional de 110 ciudades para fomentar la formación financiera entre el alumnado. Durante toda la semana próxima parará en tres localidades de Cádiz. La primera de ellas será El Puerto, dentro de una ruta que visitará 150 centros educativos.

La unidad móvil se presentará este próximo martes 9 de diciembre en el exterior del IES José Luis Tejada Peluffo (avenida de la Diputación) a las 10:00 horas. Durante todo el día, el alumnado del centro podrá sumergirse en esta experiencia acompañado de dos educadores expertos que les brindarán orientación y conocimientos especializados.

El teniente de alcalde de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico, Enrique Iglesias; el secretario general-director gerente de la Cámara de Cádiz, Miguel Urraca; el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Cádiz, Manuel Álvarez; y el representante de Fundación MAPFRE en El Puerto, Borja Alfaro, visitarán la unidad móvil de FINEXIT, acompañados por la dirección del centro.