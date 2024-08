El equipo de 'On the go' presentará la película en el cine de verano de El Puerto

La premiada película 'On the Go', protagonizada por la estrella de Netflix Omar Ayuso (Elite) llega en pase especial a los cines de verano de la provincia de Cádiz con la presencia de sus directoras, Julia De Castro (Poquita Fe) y María Gisèle Royo (ganadora de un Óscar y un Emmy de estudiantes).

Este domingo 11 de agosto, a las 22.00 horas, la presentarán en el Cine de Verano San Luis, en El Puerto, el lunes 12 a las 22:30 en el Anfi Teatro de Zahora y el martes 13 a las 23:45 en el Cine de verano de Zahara de los Atunes.

Julia y María están autodistribuyendo el film recorriendo la geografía como parte del estreno nacional para asistir a cada proyección y tener contacto con el público. Este verano han pasado ya por Madrid, Barcelona, Sevilla, Álmocita, Estepona, Bulgaria, Polonia, Mallorca, Logroño, Palencia, Valladolid y Ávila y ahora llegan a la provincia de Cádiz. La película se estrenará en cines en Francia, Alemania, Suiza, EEUU, Canadá y ha estado cuatro semanas en cartel en Taiwán.

La película es "un himno a la libertad sexual desde el humor transgresor y la música flamenca", según la ha definido la prestigiosa revista Cahiers du Cinema.