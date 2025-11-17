El equipo Baublock Gymnástica continúa líder del grupo D-B de la 3ª FEB

Fue un partido disputado en un marco de alerta naranja en la ciudad y con una meteorología que no invitaba a desplazarse al pabellón Ramón Velázquez. Aun así, muy buena entrada y muchos aficionados decidieron acudir a animar al equipo.

Un primer cuarto marcado en los primeros minutos por el estudio entre los dos equipos. No fue hasta los tres últimos minutos del cuarto que se impusieron los ataques a las defensas.

En el segundo cuarto el equipo local marcó un 9-0 en solo dos minutos que marcaba una diferencia de 15 puntos. Esta se fue ampliando hasta los 22 puntos a falta de cuatro minutos para finalizar el cuarto. Pero el equipo de Peñarroya no se daba por vencido, y con un 5-16 en los últimos minutos del cuarto, lograban dejar el luminoso en un más 11 para los del Puerto al llegar al descanso.

Ese arreón dio alas a los peñarriblenses, y consiguieron en la reanudación del partido llegar a ponerse a tan solo 5 puntos. De ahí al final del cuarto fue un intercambio de canastas de los dos equipos, finalizando el cuarto con solo seis puntos de diferencia para el Baublock Gymnástica.

Un 9-0 al inicio del último cuarto permitió al cuadro portuense volver a coger una renta de 15 puntos.

De ahí al final del encuentro se supo jugar con la tranquilidad, el marcador y el tiempo.

Ficha técnica:

1º cuarto:23-17, 2º cuarto:22-17, 3º cuarto:12-17, 4º cuarto:20-13

F. Ruesga (4), J. López (3), A. Valderrama (8), D. Jiménez (8), A. Castillo (19)-quinteto inicial-A. Calle, R. Varela (2), R. Ortega (4), J. Carbú (2), I. Llano, U. Chagoyen (9), R. Guerra (18).

La próxima semana el equipo se desplaza a Cáceres para enfrentarse al equipo de Lithium Iberia Sagrado Corazón que lleva una racha de dos partidos seguidos ganados.