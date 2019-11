– Para empezar vamos a realizar un poco de balance. ¿Cómo han ido las Concejalías desde que llegasteis al Gobierno?

–Las dos han sido una sorpresa. Bueno, en realidad la de Fiestas yo había colaborado mucho a nivel personal. Esta Concejalía desde el principio ha rodado maravillosamente bien porque es un tema que trabajo día a día. La que sí que ha sido una sorpresa gratísima ha sido la Concejalía de Patrimonio Histórico, a la que le estoy cogiendo un cariño especial. Todas las personas que trabajan allí son increíbles y además hacen el trabajo de una manera pasional. Es una Concejalía preciosa.

–Por ahora todas las actividades que están desarrollando desde este área han tenido aceptación...

–Lo que sí que ha funcionado este verano, y que ha sido un verdadero éxito, son las rutas guiadas y teatralizadas con más de 400 personas al día; de hecho, queremos ampliarlas para el año que viene. Ese público está demostrado que responde, pero también hay otras actividad que atraen a otro tipo de público. Mi intención es abrir la Concejalía para que lo conozca la mayor parte de la gente.

–¿Cómo lo va a hacer?

–Pues intentando fusionar. Ya con el teatro se hace muy bien porque se cuenta una historia pero de una forma dinámica. También se hizo en el Corpus y en la Virgen del Carmen cuando trabajaron conjuntamente Fiestas y Patrimonio en la decoración de los escaparates para el Corpus, El Carmen y la Patrona. Quiero seguir en la misma línea, y mezclar distintos ámbitos y especialidades.

– Al fin y al cabo, por lo que se está viendo, esa compenetración no sólo se está dando entre estas dos Concejalías. Con el resto de sus compañeros también hay muy buen entendimiento ¿no?

–Germán, que ha sido muy inteligente, ha buscado personas que están especializadas en cada uno de sus ámbitos. Cuando te metes en un trabajo tienes que entender algo del tema. Eso es muy importante, porque desarrollas el trabajo de una forma más fluida. A la hora de trabajar todos los compañeros nos estamos entendiendo muy bien.

– ¿Puede ir adelantando algo?

– Por el momento no mucho (risas), porque aún estamos terminando de cuadrar fechas y no me quiero pillar los dedos. Cuando anunciemos una cosa quiero que finalmente sea en ese día, a esa hora y en ese lugar. Sí te puedo adelantar que se celebrará dentro de los parámetros normales. No soy partidario de encender el alumbrado en noviembre, porque aún no es Navidad. Lo que sí que tengo claro es que no quiero marear a la gente.

"No podemos convertir una cabalgata de Reyes en una de Carnaval. Eso lo tengo muy claro”

– Pero en sus redes sociales sí que ha desvelado algunas cosas.

– Yo principalmente tenía dos preocupaciones. La primera, el tema del alumbrado que fue de las primeras cosas que elegí cuando entré en la Concejalía -y ya íbamos tarde-,y el segundo es la cabalgata de Reyes que va a ser diferente. No puedo entrar en detalles, pero sí te digo que quiero que haya mayor participación ciudadana. La cabalgata va a ser muy temática. Cada rey va a entrar con su corte, con su país, con sus reinas. Aparte he introducido 10 personajes nuevos que van a estar relacionados con la Navidad y que quiero que se mantengan durante estos cuatro años.

– Si ya cuesta trabajo sacar adelante la cabalgata con tres Reyes Magos, ¿no va a ser muy complicado con tantos personajes?

– Guste más o menos, las tradiciones y las fiestas son como son. Tú las puedes decorar como quieras, pero no las puedes cambiar a tu antojo. No podemos convertir una cabalgata de Reyes en una cabalgata de Carnaval. Eso lo tengo muy claro. Además, afortunadamente, cuento con muchísima gente que está participando en el proyecto y que incluso están cogiendo parte de su tiempo y de su trabajo: estilistas, coreógrafos, diseñadores como Esther García (que será quien diseñe los trajes de los Reyes), artesanos, costureras ... un despliegue de personas que quieren ayudar a que este sueño se haga realidad. Luego, tengo la intención de exponer todo este trabajo en una exposición.

– Y por parte de los ciudadanos de a pie ¿echa de menos más implicación?

– A priori, y tal y como lo estoy viviendo, no. Aparte te digo una cosa que es así. En el Corpus ha habido este año más gente que otros años. Te lo digo yo porque nadie conoce más esta fiesta que yo. En El Carmen ha habido infinitamente más gente y en Los Milagros también. Eso sí. También es responsabilidad del ciudadano aportar a las fiestas. No puedes pretender que el Ayuntamiento lo haga todo.

"El ciudadano debe aportar a las fiestas. No puede pretender que todo dependa del Ayuntamiento”

– Y de cara al próximo año, ¿cómo plantea Carnaval o Semana Santa? A esta última, por su trayectoria personal, seguro que le tiene un cariño especial.

– No te creas. Una de las razones por las que acepté cuando Beardo habló conmigo fue por la ilusión de poder trabajar con otras fiestas. Yo de por sí la Semana Santa la trabajo y la vivo día a día. Lo que realmente me animó es poder potenciar la Navidad, el Carnaval (en la que ya estamos pensando) o la Feria (donde se buscará facilitar los trámites a los caseteros y reorganizar la zona de las atracciones). Con este planteamiento voy muy ilusionado. Cuando la gente me habla de lo que pasará dentro de cuatro años, no me importa mucho. Me preocupa lo que pase en el día a día, en la próxima fiesta, que en este caso es la Navidad. En el fondo pienso que soy un mal político.