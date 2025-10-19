Entrevista a la actriz portuense Montse Torrent, protagonista de 'Coraje': “Este personaje me ha permitido librarme de todas las máscaras”

–El viernes se estrenó en la plataforma Filmin la película ‘Coraje’, de José Manuel Rebollo, de la que es protagonista. ¿Qué ha supuesto para usted este papel?

–Pues este personaje me ha permitido librarme de todas las máscaras y las ataduras estéticas y emocionales, es un personaje doméstico, una mujer que podría ser cualquiera que te cruzas por la calle y ni la miras. Apostar por esta estética desnuda es algo muy diferente, ha sido un antes y después en mi carrera.

–Es usted de El Puerto de Santa María y comenzó muy joven su formación artística.

– Sí, primero empecé con el baile contemporáneo y el flamenco.

–¿ Y cuándo le picó el gusanillo del teatro?

–Yo quería darle personajes al flamenco, quería interpretar más allá del flamenco, algo que se hizo después. Me fui al Instituto del Teatro de Sevilla y allí me quedé, allí comenzó realmente mi carrera.

–Uno de sus personajes más celebrados ha sido la Legionaria de Quiñones, en ‘Las mil noches de Hortensia Romero’. ¿Qué supuso para usted?

–Fue un personaje muy emblemático, estuve ocho años como Hortensia, hasta el año pasado. Ha sido un personajazo, abierto en canal. Quiñones tenía un léxico propio y una sensibilidad exquisita.

–También se dedica a la docencia de las artes escénicas, incluso en El Puerto impartió algún cursillo. ¿Qué le diría a quien esté empezando en esta profesión?

–Yo he alternado mi carrera con la docencia, y vuelvo a ella siempre que puedo. Siempre me ha gustado investigar. A alguien que empiece le diría que sea curioso y que no deje de estudiar nunca, que no se termine de creer lo que rodea al mundo del espectáculo, y que tenga mucha fe en si mismo y en lo que puede aportar, que se encuentre a si mismo. Todo lo que pueden parecer defectos después se convierten en virtudes. Las correcciones en el mundo del arte no sirven para nada.

–Su papel en ‘Coraje’ ha recibido muy buenas críticas. ¿Por qué recomendaría ver la película?

–Es un tipo de cine que no es nada habitual, José Manuel ha sido muy osado, porque tiene un ritmo muy particular. Es la historia de una pasión, pero sin artificios. Es un director que tiene una voz propia y no se traiciona a si mismo en ningún momento. Nunca sabes qué te vas a encontrar en el próximo plano, no puedes anticipar nada. Cuando nos miramos a los ojos ya sabíamos que nos íbamos a entender, porque yo también soy así, José Manuel es un pensador libre.

– El director José Manuel Rebollo se está haciendo un hueco en el mundo del cine andaluz, primero con ‘Sola’ y ahora con ‘Coraje’. ¿Es muy complicado hacer cine en Andalucía?

–Hacer cine en Andalucía es difícil, ya no solo por la escasez de ayudas económicas, sino por la falta de espacios disponibles, hay excesivas trabas para hacer arte en general, pero sobre todo en el cine, en el que se necesitan tantos elementos técnicos.

–Lleva muchos años afincada en Sevilla, pero, ¿qué queda de sus raíces portuenses?

–Pues te diría que todo, yo ya el currículum lo tengo hecho, pero El Puerto a mi me emociona, tengo una pasión por Cádiz, crecí allí y es para mi un útero emocional. Creo que algún día volveré, me gustaría mucho, y si cogiera las maletas desde luego sería para volver a Cádiz.

-En El Puerto siempre ha habido una gran afición al teatro, tanto por parte de los espectadores como por parte de colectivos como el grupo Balbo, que han sido una gran cantera. ¿Qué labor cree que hacen estos grupos aficionados?

–Lo son todo, son los que sostuenen el tejido cultural y teatral de El Puerto. Muchos no pudieron marcharse, pero son casi profesinales, allí tengo grandes compañeros como Joaquín Perles, Manolo Morillo, Juanjo Macías, y mucha gente joven que no conozco. Yo misma empecé en un cursillo en la Casa de la Cultura, y allí descubrí a Chéjov.

-¿Hay algún papel que le gustaría interpretar que todavía no le ha llegado?

–Tengo ganas de hacer personajes malvados, personajes con una doble cara, con una historia oscura que es lo que el público quiere ver. Alguna condesa malvada, una policía con una cara oculta… como ocurre en la vida misma.