Los ecologistas creen que los fallos en la estación de bombeo de Fuentebravía se arrastran desde hace años

Ecologistas en Acción teme que los problemas en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Fuentebravía, donde dos averías consecutivas están obligando a cerrar al baño las playas de la zona, izando bandera roja, pueden venir de tiempo atrás, de hace varios años, aunque sería ahora, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, cuando el problema habría llegado al límite.

La avería en la estación de bombeo obligó a izar la bandera roja de prohibición del baño a principios de la semana pasada, en concreto el día 13, un hecho que no fue comunicado a los medios de comunicación hasta última hora de la tarde, y que cogió por sorpresa a las personas que se iban acercando a la playa, que se encontraban de manera inesperada con la bandera y a quienes los vigilantes iban informando de la prohibición conforme llegaban a la zona. Posteriormente, ayer lunes se volvió a prohibir el baño debido a una nueva avería.

La playa de Fuentebravía fue acreedora este año de una de las banderas negras que conceden los ecologistas a aquellos lugares que consideran que no cumplen con parámetros medioambientales aceptables, en contraposición a las banderas azules, que este año han obtenido varias playas de El Puerto, entre ellas Fuentebravía.

Pero lo que está ocurriendo en estas playas no es nuevo. Ya en 2019, también en verano (en junio-julio), se produjo un vertido que obligó a cerrar al baño la citada playa durante una semana. En aquel entonces se atribuyeron los problemas a una posible fuga de aguas residuales procedente de la calle Mora, y la contaminación por E. Coli pudo ser controlada. Sin embargo, los ecologistas consideran que ya entonces el origen de la fuga de aguas residuales se encontraba en la estación de bombeo averiada, "que se ha quedado obsoleta y es insuficiente".

En este sentido, señalan que "no es nuevo lo que ocurre" en Fuentebravía y Santa Catalina-Las Redes. Y confirman que hace cuatro años, cuando Fuentebravía se cerró a los bañistas "se detectaron bacterias procedentes de emisiones fecales". En aquellas fechas, "presentamos escritos al Ayuntamiento, a las Consejerías de Salud y Desarrollo Sostenible, y al Ministerio de Transición Ecológica, administraciones que tienen competencia y obligación de velar por la calidad de la aguas y la salud de las personas, denunciando los hechos, solicitando información y demandando premura en la solución del problema". Incluso se llegó a plantear la hipótesis improbable de que los vertidos pudieran proceder de la Base Naval. "Nunca dieron con el problema o no les interesó decirlo", critican los ecologistas.

De esta forma, lo que esta ocurriendo en esta última semana "no es algo que surge de pronto, sino que da la cara". Y recuerdan que en aquella ocasión, "cuando algunos vecinos y empresarios de la zona quisieron entrar en la estación de bombeo cuando estaban trabajando a raíz del problema, les negaron el acceso", y que tampoco pudieron hablar con ningún responsable que les informara. "Opinamos y estos hechos lo confirman", que el problema era este, "hasta que ha reventado y no se ha podido ocultar por más tiempo. Apostamos que sí lo sabían y han jugado a la maniobra de despiste y ocultación que ha durado cuatro años, durante los cuales no se ha planteado la reparación que técnicamente necesite la estación de bombeo".

Ecologistas en Acción abordará mañana, durante su reunión semanal, la situación que se ha creado en las playas de la zona. "La red de alcantarillado de Fuentebravía y El Manantial es muy deficiente", afirman, en relación a la cantidad de turismo que llega en estos meses a la ciudad, y el consiguiente aumento de población. "Ecologistas en Acción conoce bien las deficiencias en la recogida, bombeo y tratamiento de las aguas residuales en nuestro municipio, los responsables municipales y técnicos también lo saben, y con datos que nosotros desconocemos".

Los ecologistas realizan todos los años un trabajo de evaluación del litoral gaditano, y otorgan banderas negras "a aquellas playas que sufren impactos, ya sea por las construcciones en primera línea litoral, con la consiguiente pérdida de arena, o por vertidos contaminantes. Fuentebravía lleva años recibiendo este negro galardón", recalcan desde la entidad.