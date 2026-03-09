Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de El Puerto descuida los árboles de las calles y zonas ajardinadas de El Puerto

Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la mala situación de las zonas arboladas de El Puerto y el "desinterés" por parte del Ayuntamiento en mantenerlas y aumentarlas. "Necesitamos unas ciudades con abundancia de árboles para dar sombra y disminuir la temperatura en las olas de calor cada vez más frecuentes que estamos soportando", recuerdan.

El Ayuntamiento elaboró en 2023 un Pliego de prescripciones técnicas que regirá el procedimiento abierto para la contratación de la gestión integral del paisaje urbano. El contrato actual de Gestión Integral del Paisaje Urbano se encuentra en vigor desde septiembre de 2024, siendo la empresa concesionaria Althenia.

"La mayoría de las prescripciones que incluye para el tratamiento del arbolado urbano y zonas ajardinadas son correctas, pero lamentablemente no se cumplen. Como ejemplo tenemos las podas abusivas de árboles y arbustos que hemos denunciado en varias ocasiones, éstas debilitan el árbol, aceleran el proceso de envejecimiento y pueden provocar su muerte. A medio y largo plazo, las podas drásticas son la primera causa de muerte de los árboles urbanos", denuncian, y añaden que "en los árboles desarrollados o maduros, la poda debe reducirse a la eliminación de ramas secas o algunas ramas finas, conservando la mayor parte de la copa. Sólo en casos puntuales en los que haya peligro claro para las personas, o en los que el árbol esté enfermo, se podría realizar una poda mayor.

En octubre de 2025 Ecologistas en Acción solicitó al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento información sobre la situación y el cuidado del arbolado urbano de la ciudad, así como del cumplimiento del contrato por la empresa Althenia. En enero de 2026, después de tener que acudir al Consejo de Transparencia, se contestó a su solicitud. "Entre las respuestas más insólitas se pueden destacar algunas. Así, a la pregunta del número de árboles plantados en los últimos seis años y los que se han secado, responden que para las campañas de plantación solicitan árboles y arbustos a la Diputación Provincial y que, por diferentes causas, no siempre reciben las plantas solicitadas, a veces por falta de ejemplares y otras por problemas logísticos. Se nos remite un listado con el número de árboles y arbustos recibidos así como las ubicaciones de su plantación. Curiosamente en la campaña 2024-25, el ayuntamiento no recogió ninguno de los árboles adjudicados por Diputación justificándolo en un error de notificación. No deja de llamar la atención que nadie se preocupase de hacer un seguimiento a esas adjudicaciones cuando todos los años sin falta se producían. Por otra parte, hemos comprobado que la mayoría de árboles y arbustos recibidos en los últimos ejercicios ha ido a parar a parques y zonas verdes descuidando la reposición de los alcorques vacíos de nuestras calles que no dejan de aumentar", señalan.

A la pregunta sobre el número de alcorques vacíos en la ciudad, la respuesta ha sido que en el inventario a octubre de 2025 constan más de 600. El número de árboles concedidos por la Diputación de Cádiz para el ejercicio 2025/2026 ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores pero no nos indican en la respuesta si han sido recogidos o no y dónde va a ser su ubicación. Ecologistas en Acción va a reclamar esta información.

"Respecto al parque Maestro Jardinero Francisco Peña, en la Angelita Alta, que está descuidado y sin plantar los árboles y arbustos que aparecen en la oferta de la empresa concesionaria Althenia, habiendo pasado ya un año y 4 meses desde el inicio del contrato, nos responden que las plantaciones están pendientes de la instalación de las acometidas de riego por parte de Apemsa. O sea, no se termina un parque porque Apemsa no cumple con sus obligaciones", lamentan.

Ecologistas recuerda que "la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como las actuaciones frente a las temperaturas estivales, son dos objetivos prioritarios para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Por eso, favorecer el arbolado urbano es una medida natural, eficaz, y económica, pero también es una exigencia legal. Esperemos que el Ayuntamiento cumpla".