Ecologistas en Acción y la Comunidad de regantes de Doña Blanca exigen la mejora de la calidad del agua de riego procedente del Guadalete

Miembros de Ecologistas en Acción de El Puerto se han reunido con representantes de la Comunidad de regantes del poblado de Doña Blanca para abordar el grave problema de la baja calidad de las aguas de riego provenientes del azud del río Guadalete. La contaminación de las aguas está poniendo en riesgo los cultivos de la zona y el futuro de esta comunidad agrícola.

Los representantes de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete expusieron los problemas que llevan arrastrando desde hace años debido a la contaminación del agua de riego, proveniente del azud de El Portal del río Guadalete. Estas circunstancias han sido denunciadas numerosas veces por los regantes a la Junta de Andalucía, sin que hayan tenido una respuesta satisfactoria, ya que se sigue sin supervisar adecuadamente la calidad de las aguas, ni se adoptan medidas para mejorarla. Los regantes achacan a los vertidos de la EDAR de Jerez, insuficientemente depurados, y a los vertidos de las balsas de la azucarera de El Portal la mala calidad de las aguas de riego.

La contaminación de las aguas del azud de El Portal está provocando la pérdida de fertilidad del suelo, con cosechas decrecientes, que, en algunas zonas, ya son más reducidas que las conseguidas en secano, aunque con un coste mucho mayor. Si se sigue sin adoptar medidas, estos suelos prontos serán improductivos.

Así mismo informaron que en los análisis encargados por la comunidad se han detectado colonias de Escherichia coli y Salmonella, bacterias muy perniciosas para la salud humana, metales pesados y un elevado nivel de sales que dan idea de los detergentes y productos químicos que pueda contener el agua del río y de riego. También son altos los niveles de fósforo y nitrógeno, que provocan la eutrofización del agua, fenoles, arsénico, compuestos de cobre, zinc, níquel, compuestos orgánicos halogenados, fluoranteno, boro… todas ellas sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente, con la que se están regando los cultivos que después se consumen, incluso de cultivos hortícolas en fresco y ecológicos, además del peligro que supone para los agricultores que manejan esas aguas.

Ambas entidades coincidieron en que es imprescindible dotar a la EDAR de Jerez de un tratamiento terciario que garantice la calidad de las aguas depuradas y su reutilización con garantías para el riego. Así mismo entienden que es importante mantener el caudal ecológico adecuado para que el agua fluya en la época del estío por el río desde los pantanos de cabecera, para así mejorar la calidad de las aguas que llegan al final de su cuenca.

Ecologistas en Acción estudiará personarse en las diligencias judiciales que puedan incoarse a raíz de las denuncias a la Fiscalía realizada por la Comunidad de regantes, aportando toda la información de que disponen sobre el funcionamiento de la EDAR de Jerez y los vertidos al río Guadalete.

Ecologistas en Acción y la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete entienden que es imprescindible la depuración adecuada y la reutilización de las aguas residuales, que en el caso de Jerez supondrían el ahorro de 14 hectómetros en los pantanos de la cuenca, mejoraría la calidad del estuario del río Guadalete, no llegarían aguas contaminadas al mar o a las playas, mejoraría la productividad de la Bahía y golfo de Cádiz, los terrenos agrícolas del bajo Guadalete y de la Costa Noroeste no se deteriorarían, sus productos agrícolas no tendrían riesgo de contaminación, y habría menor riesgo de restricciones para la población y las actividades productivas de la cuenca del Guadalete.