Diputación mejora la iluminación, la señalización y el firme de la rotonda de acceso al Poblado de Doña Blanca

La Diputación de Cádiz acomete diversas actuaciones en la glorieta de acceso al Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María desde la CA-3106, que supondrán mejoras en el tráfico, tanto en el firme como en la iluminación y la señalización. Quienes ahora ingresen al Poblado por esta vía podrán visualizar el nombre de este enclave a través de unas letras que se han incorporado a la rotonda, lo que permitirá identificar a primera vista que se está accediendo a la zona. El diputado de Cooperación, Javier Bello, ha visitado el lugar y ha comprobado el estado de los trabajos, ya avanzados.

La rotonda luce ahora un pequeño murete de arenisca con la letras metálicas y la leyenda “Poblado Doña Blanca”. Para su construcción ha sido necesaria la reubicación de las señales de indicación de glorieta.

También destaca la construcción de una nueva instalación de alumbrado viario con cuatro puntos de luz de luminarias led, con la consiguiente canalización subterránea del sistema eléctrico para suministrarlas de energía.

También se acomete la reparación de un blandón, la rehabilitación de cien metros de firme de un carril con una nueva capa de rodadura para reparar unas grietas que existen actualmente y el arreglo del adoquinado existente en la glorieta. Una vez finalizado se procederá al pintado de marcas viales.

Estos trabajos se complementan los que con carácter general y una frecuencia periódica viene realizando la brigada de conservación en la propia carretera, y que priorizan la seguridad.