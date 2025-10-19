Diego Ruiz Mata y Carmen J.Pérez participan en el Congreso Internacional sobre Necrópolis Tartésicas en Huelva

Diego Ruiz Mata y Carmen J.Pérez, durante la ponencia en el Museo de Huelva.

Los arqueólogos Diego Ruiz Mata y Carmen J.Pérez han participado en el Congreso Internacional sobre Necrópolis Tartésicas celebrado en Huelva esta semana.

Las novedades aportadas por ambos ponentes, tras un trabajo de campo perfectamente realizado y estudiado, han sido una de las ponencias más celebradas del Congreso Internacional. En la intervención se aportaron novedades y datos de la historia de fenicios, autóctonos y tartesios. La monografia de ambos autores sobre el túmulo 1 de Las Cumbres se esperaban con impaciencia entre los grandes especilistas asistentes.

Los ponentes han querido dar las gracias a los organizadores del Congreso Internacional, celebrado en el Museo de Huelva los dias 17 y 18 de octubre. Ha sido un gran acontecimiento de repercusión internacional, al que asistió la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía.

La mesa del Congreso estuvo presidida por el doctor Campos Carrasco, referente de la historia romana de Huelva.