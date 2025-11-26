A prisión el presunto autor de la muerte de la mujer asesinada en Valdelagrana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María, en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de una mujer en Valdelagrana. Inicialmente, se le atribuyen presuntos delitos de homicidio y robo con violencia. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración y la causa se encuentra bajo secreto.

La autopsia ha confirmado que la mujer que fue hallada muerta en su chalet de Valdelagrana el pasado domingo fue estrangulada, ante lo que la Policía Nacional estaba estrechando el cerco sobre el posible responsable de estos hechos. Desde un primer momento se pensó en el móvil del robo, una vez conocido que la mujer vivía sola y que no había señales que hicieran pensar en un crimen por violencia de género. Más aún cuando los agentes comprobaron que la caja fuerte de la vivienda había sido forzada y que faltaban objetos de valor. Por esto se investigó al círculo cercano de Mabel y se interrogó a un joven que le hacía trabajos esporádicos de albañilería y jardinería y que está detenido. Pero, además, la Policía busca a un segundo hombre que podría estar implicado en los hechos y que, según ha podido saber este medio, habría pasado varios años en la cárcel después de haber cometido un delito muy grave.

Fuentes consultadas por este medio han comentado que uno de los dos presuntos implicados es un joven que no tiene antecedentes penales. No así el segundo, que en este momento estaría disfrutando de un permiso penitenciario.

María Isabel, Mabel para los conocidos, vivía en dos chalets continuos entre las calles Murcia y Albacete, en el de esta última calle es donde apareció el cadáver el pasado fin de semana. Todo hace indicar que tenía una posición económica desahogada que podría haber despertado la codicia de algunas personas que tenían acceso habitual a su vivienda.