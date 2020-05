La Concejalía de Deportes, que dirige Lola Campos, ha puesto en marcha una campaña para promover la práctica deportiva individual de forma segura y responsable. Para ello se ha diseñado un cartel que se distribuirá de manera virtual por múltiples canales y redes sociales con el eslogan “Esto es una carrera de fondo y entre todos los portuenses, de forma solidaria y responsable, la ganaremos. Con esta iniciativa se pretende incentivar a los portuenses a que hagan deporte pero que éste se practique de forma individual, con responsabilidad y cumpliendo las distancias de seguridad necesarias para evitar nuevos casos de contagios del virus”, ha explicado la edil de Ciudadanos.

La responsable municipal de Deportes ha hecho especial hincapié en la necesidad de ser solidarios y que los portuenses que practiquen deportes lo hagan en los horarios establecidos para ello por el gobierno. En esta fase 1 los horarios para la práctica deportiva son de 6:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00 horas.

Lola Campos también ha destacado la importancia de respetar las distancias de seguridad mientras se practica deporte, ya que sólo está permitida la práctica deportiva que no requiera contacto con terceros. La orden 380/2020 de 30 de abril recoge que se deberá mantener una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros. No obstante, Campos ha subrayado que si se sale a andar a paso ligero lo más recomendable sería que se mantuviera una distancia mínima de 4 metros con otras personas mientras que corriendo o montando en bicicleta esas distancias de seguridad deberían aumentar hasta los 10 y 20 metros respectivamente para minimizar posibles contagios. Entre las recomendaciones de seguridad también destaca que la actividad física se realice de manera continuada sin hacer paradas innecesarias en las vías o espacios de uso público y evitar los espacios concurridos y los lugares donde puedan existir aglomeraciones.

La concejala de Deportes también ha aclarado una de las dudas que más se repiten entre los ciudadanos respecto a la distancia que se puede recorrer en la práctica deportiva. Así, Campos ha especificado que si bien los paseos han de realizarse a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio esta limitación no es aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual, que está permitida dentro del municipio donde se reside.

Lola Campos ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que aquellas personas que presenten síntomas de Covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de Covid-19 permanezcan en sus domicilios y no salgan a practicar deporte.

Ciudad Deportiva

Hay que recordar, por otro lado, que la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez ha abierto esta semana sus puertas para la práctica del tenis con cita previa mediante reservas online de la pista a través del enlace de Deportes de la página web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. El horario para la práctica del tenis en la Ciudad Deportiva será de lunes a sábado de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 hasta las 21:30 horas y los domingos en horario sólo de mañana. El precio de alquiler de las pistas para los abonados es de 2 euros por hora. Lola Campos ha reiterado que conforme las fases de desescalada lo permitan se irá autorizando la práctica de diferentes actividades deportivas.