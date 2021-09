El curso comienza en El Puerto con aulas en cuarentena

Pronto han comenzado las incidencias relacionadas con el Covid en los colegios portuenses, con algunas aulas ya en cuarentena en el segundo día de clases.

Es el caso del colegio público Castillo de Doña Blanca, que tiene en cuarentena a todos sus alumnos de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, unos 20 niños en total, ya que al tratarse de un centro con pocos alumnos en este caso todos los alumnos de Infantil están en un mismo grupo burbuja.

Este periódico ha podido saber que fue el pasado viernes, primer día de clase, cuando trascendió que la madre de dos alumnos y uno de los niños habían dado positivo en Covid, remitiéndose poco después desde el centro una circular a las familias afectadas, que no podrán llevar a sus hijos a clase hasta que transcurra el periodo de diez días preceptivo para la cuarentena.

Otro hermano del alumno contagiado se encuentra también aislado, aunque en este caso sus compañeros de segundo de Primaria no tendrán que hacer cuarentena, al no haber coincidido con su compañero en el periodo donde hubiera sido posible el contagio.

Esta no ha sido la única incidencia relacionada con el Covid al inicio de este curso, ya que también se ha registrado otro caso en el colegio público Costa Oeste, aunque en este caso de momento no se ha realizado ninguna resolución de cierre del aula afectada ya que no se ha reunido aún la comisión, según ha podido saber este periódico.

Hay que tener en cuenta que hasta la fecha no se han asignado los enfermeros de referencia para coordinar los casos de Covid en cada centro, algo que debe producirse en los próximos días.

Ante esta situación hay que recordar la importancia de la prevención y la necesidad de que, ante cualquier síntoma sospechoso, las familias actúen con responsabilidad y no envíen a sus hijos a clase ante la posibilidad de que se trate de un caso de Covid.