Convocan un pleno en El Puerto una hora antes de su celebración

Este martes se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente en El Puerto que ha durado apenas medio minuto.

Se votaba la propuesta para la consignación del contrato de seguridad privada en edificios e instalaciones municipales y en la vía pública, un contrato que estará en vigor desde el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de octubre de 2026.

En estos momentos el contrato agota la última de sus prórrogas, que expira precisamente este miércoles 14 de agosto, por lo que se está tramitando ahora la nueva licitación.

El importe del nuevo contrato contempla un gasto de 88.692,74 euros en 2024; otros 532.156,43 para 2025 y 443.453,69 euros para 2026.

Hay que reordar que El Puerto no tiene aún presupuesto municipal para 2024, pero con este acuerdo se compromete a consignar las cantidades acordadas para el actual ejercicio y los dos siguientes.

El asunto era por tanto, urgente, ya que el contrato expira es un día, tan urgente que el equipo de gobierno ha convocado el pleno con una hora y diez minutos de antelación, a las 12:17 horas, para una sesión que empezaba a las 13:30 horas.

A la sesión no ha asistido ningún concejal de la oposición, y su reacción no se ha hecho esperar. Sí que recibieron un mensaje de whatsapp en la tarde del lunes por parte del portavoz del Gobierno, Javier Bello, avisando de que "si nos da tiempo, vamos a convocar pleno mañana a las 13:30", pero no se enviaba la documentación relativa a la sesión, ni siquiera se daba por seguro. La convocatoria llegaba apenas una hora antes de la sesión, junto a los documentos necesarios para poder emitir el voto.

Para el portavoz socialista, Ángel González, "claramente se ha producido una situación de indefensión jurídica hacia los concejales de la oposición, a los que nos han impedido de esta forma participar en un pleno. Desde el PSOE vamos a estudiar con nuestro departamento jurídico medidas legales contra Germán Beardo, porque creemos que no se pueden consentir este tipo de actuaciones, que cada vez van a más. Por otro lado lo consideramos una falta de respeto y una ineptitud manifiesta hacia al colectivo de vigilantes de seguridad del Ayuntamiento, cuyo contrato se agota, y por no trabajar y hacer el procedimiento en tiempo y forma, lo que hace peligrar la prestación del mismo. En estos momentos el Ayuntamiento es un caos" afirma.

Para el portavoz de Vox, Fito Carreto, este episodio es "una nueva improvisacion, una falta de coherencia y de organización. No nos ha dado tiempo a reaccionar, no se puede convocar un pleno en una hora. Apoyamos al colectivo de los vigilantes de seguridad, esta vez les ha tocado a ellos, pero podría ser cualquier otro el que sufra esta falta de organización, improvisaciones que son un reflejo de la ciudad en agosto, saturada de turismo de baja calidad, con el problema de los botellones, sin presupuestos, y la oposición ninguneada por completo. Que conste que no estamos de vacaciones, pero nosotros sí trabajamos con planificación y tenemos reuniones y compromisos".

Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, considera que convocar el pleno con una hora de antelación "es una falta de respeto, una locura, que no solo nos afecta a los concejales, sino también a los propios trabajadores del servicio de seguridad privada, a los que les están restando importancia con esta manera de actuar"

Finalmente para José Luis Bueno, portavoz de Izquierda Unida, "el equipo de gobierno cree que el Ayuntamiento es suyo. Con una hora de margen es imposible revisar la documentación y leerla con atención para poder votar, es algo que no se puede consentir. Tienen muy poco respeto por la oposición y están limitando nuestra representación y nuestra capacidad de acción. La oposición también representa a ciudadanos portuenses y se nos dificutando realizar esta labor de fiscalización..Pedimos al equipo de Beardo que cambie el chip y nos traten con el respeto que merecen los cudadanos que no han votado al Partido Popular".