Convocan concentraciones del servicio de Ayuda a Domicilio los días 30 y 31 de octubre ante el Ayuntamiento de El Puerto

La plantilla de la empresa Óbolos, adjudicataria del servicio municipal de Ayuda a Domicilio en El Puerto, se concentrará los días 30 y 31 de octubre de 11:00 a 13:00 horas en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza Isaac Peral, para protestar por una serie de cuestiones relacionadas con el citado servicio.

El sindicato UGT asegura en una nota de prensa que "no se abonan las nóminas antes del día 30 de cada mes, como lo venían haciendo las empresas adjudicatarias anteriores; las nóminas son de dudosa legalidad debido a que no viene especificado por qué se cobra menos en conceptos fijos; no se entregan todos los EPIS a las trabajadoras de nueva contratación; no aumentan las jornadas a quien las tiene parciales por orden de antigüedad; y se paga en las nóminas por horas de trabajo en lugar de horas de contrato".

UGT Servicios Públicos solicitará una reunión con el Ayuntamiento portuense para pedir la municipalización del servicio esencial de Ayuda a Domicilio.