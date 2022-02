El conflicto de la basura sube de tono en El Puerto

Tras las recientes críticas del concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, a la plantilla de FCC, y la subida de tono del conflicto los grupos de la oposición municipal coincide en echar de menos el papel de mediador del Ayuntamiento, como administración pública que paga los servicios.

Desde el PSOE exigen al alcalde, Germán Beardo, “que se ponga al frente del conflicto de la basura”. Para el portavoz socialista, David de la Encina, “es incalificable que el alcalde no de la cara y que envíe a su lugarteniente a atacar al comité y a echar gasolina al fuego, acusándole de deteriorar los vehículos, algo totalmente fuera de lugar. No es de recibo que un equipo de gobierno no de la cara y no gestione, porque hay que recordar que hemos llegado a este punto por la absoluta incapacidad del PP, que ha tenido tres años para negociar y elaborar un nuevo pliego, pero solo les interesan la pandereta, el pan y el circo mientras la ciudad está manga por hombro. Beardo tiene que ejercer como alcalde de una vez por todas”, insiste.

Por parte de Izquierda Unida José Luis Bueno recuerda que “el derecho a la huelga es un derecho constitucional reconocido” y añade que el servicio municipal de limpieza no tiene hoy por hoy contrato y está en precario, por lo que se dejan las decisiones en manos de la empresa”. Y como añade Bueno “no hay contrato porque el gobierno municipal de PP y Cs, sabiendo que caducaba no ha movido un dedo para tenerlo a tiempo, con lo que el servicio ha ido empeorando progresivamente”, lamenta, y recuerda que “ni el concejal ni el alcalde se han sentado con las partes y no han mediado para tratar de evitar la huelga. Es una irresponsabilidad tremenda”, insiste, y lamenta que "el único pronunciamiento público ha sido para poner a los trabajadores a los pies de los caballos, defendiendo a la empresa".

Leocadia Benavente, por parte de Vox, lamenta que “ una vez más Germán Beardo se esconda ante los conflictos y no juegue un papel en defensa de los ciudadanos, que es para quienes debería gobernar. Su silencio deja a los portuenses abandonados a lo que resulte de las posturas encontradas de la empresa y los trabajadores. Un alcalde no puede quedarse impávido esperando a que el conflicto laboral se arregle solo sino que debe tomar cartas en el asunto”, insiste.

Para Benavente "la posición de Germán Beardo y de Millán Alegre sólo beneficia a la empresa, que no tiene nada que perder frente a los trabajadores que dejarán de cobrar los días no trabajados y lo que es más importante, frente a los ciudadanos que seguiremos pagando un servicio que no recibiremos. Como responsables del funcionamiento de los servicios municipales les exigimos que busquen una solución al conflicto y aprovechamos para recordar que la empresa concesionaria presta el servicio en precario, ya que carece de contrato por la sabida incapacidad del equipo de gobierno de aprobar los presupuestos municipales y los pliegos del contrato de limpieza y recogida de basuras, de los que aún no sabemos nada".

Finalmente Javier Botella, de Unión Portuense, recuerda que FCC cobra dinero público por este servicio y su trabajo tiene que ser fiscalizado por el gobierno municipal. Botella lamenta “el juego de brazos caídos del gobierno municipal, sabiendo además la connivencia entre esta empresa y los asesores del alcalde, por lo que vemos que el que está detrás de la huelga por responsabilidad y por intereses es el propio gobierno de Beardo”.