Comienzan las obras del nuevo parque canino en El Puerto

El Puerto contará con un nuevo parque canino en la zona de los Altos del Paseo. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento quien ha anunciado el inicio de las obras de construcción en el parque Alcalde Hernán Díaz Cortés. En concreto se ha procedido "a la instalación del vallado perimetral de seguridad que delimitará este nuevo espacio público, ejecutados por la empresa Urbexcon Puerto".

"El nuevo parque canino ha sido diseñado como un espacio amplio, seguro y adaptado tanto a las necesidades de las mascotas como de sus propietarios.", aseguran desde el Consistorio. "Estará totalmente equipado con bancos, papeleras, dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos y fuentes de agua potable, garantizando un uso cómodo, responsable y respetuoso".

No obstante, con esta actuación el Ayuntamiento anuncia el crecimiento de este tipo de infraestructuras, ya que en dicho comunicado el alcalde Germán Beardo anuncia que en el próximo año "se seguirá ampliando esta Red de Parques Caninos con nuevas instalaciones en distintos barrios, entre ellos el Parque de La Arboleda Perdida y El Juncal". Todas ellas se suman a las ya existentes en otras zonas como en el parque del Vino Fino y Valdelagrana.