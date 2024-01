Los comerciantes del centro de El Puerto observan una drástica caída de público respecto a años anteriores

El comercio de El Puerto ha notado estas navidades menos afluencia de clientes que otros años, especialmente en el centro, pero también en otros lugares. En la Plataforma Revive Puerto atribuyen esta disminución de público al hecho de que las actividades navideñas se han concentrado en puntos concretos, en especial en el castillo de San Marcos, donde la gente ha guardado colas durante horas, en lugar de organizar eventos en calles y plazas, que favorecen el movimiento y una mayor rotación de la potencial clientela (castillos hinchables, pasacalles, actuaciones, música, cuantacuentos, mercadillos, etcétera).

Esto ha tenido una repercusión directa en los hábitos de los consumidores, ya que han ido "a tiro hecho", es decir a determinados negocios de los que son clientes habituales, y se ha perdido el paso de gente que solía registrarse otros años. Desde Revive afirman que a nivel comercial "no ha habido ningún ambiente navideño", ni en el casco histórico ni en otros lugares de El Puerto, como el centro comercial de Vistahermosa. Si bien la organización de actividades en lugares concretos y exóticos favorece la imagen de Fiestas, estas no dejan beneficio en el comercio, que sólo ha tenido contadas ocasiones para atraer clientela no habitual, por ejemplo en las campanadas infantiles de la Plaza Peral, el día de la carrera de San Silvestre o durante la Cabalgata, en las que se vio más movimiento.

Otro hándicap para el comercio han sido las obras, que transforman el centro en "una ratonera", sobre todo para la gente de fuera, y también la falta de aparcamientos. No se han dado facilidades, hablando con empresas privadas para que los parking valgan un euro o concertando para que los aparcamientos sean más económicos, pese a que se sabía que las obras de 'Ciudad Amable' han quitado los aparcamientos en muchas calles.

En general desde la plataforma afirman "sentirse abandonados" por el concejal de Comercio, ya que tampoco en verano hubo ninguna campaña. Revive Puerto quiere trabajar codo con codo con dicha concejalía para organizar actividades con otro formato en campañas venideras. De cara a las rebajas, también están a la espera del lanzamiento de un vídeo por el Ayuntamiento, del que hasta el momento no se sabe casi nada. Para los comerciantes consultados, sin campaña de promoción navideña, pocas actividades en la calle, en plenas obras y con la falta de aparcamientos "estas han sido para muchos las peores navidades".