La Cinemateca de El Puerto dedica su sesión de este jueves 13 de noviembre a la escritora Almudena Grandes

Este jueves, 13 de noviembre, a las 20:00 horas, continuará la programación de la Cinemateca con una nueva sesión en los Cines Artesiete Bahía Platinum. En esta ocasión, y coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro, se proyectará el documental 'Almudena', un emotivo retrato sobre la escritora Almudena Grandes, fallecida en 2021 y galardonada con el Premio Nacional de Narrativa. La actividad está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, dentro de su compromiso por difundir y poner en valor la creación literaria y cinematográfica contemporánea.

Dirigido por Azucena Rodríguez, amiga íntima de la escritora y también responsable del guion, el documental —de 80 minutos de duración— constituye una obra profundamente emocional y cercana que recoge conversaciones personales, testimonios y materiales inéditos que revelan la manera de entender la vida, la escritura y el compromiso social de Almudena Grandes. Con la colaboración de la pianista Rosa Torres Pardo, autora de la banda sonora, y del director de fotografía Juan Barrero, cuya mirada aporta una luz íntima y poética, la cinta se adentra en la memoria y el legado de una de las voces más queridas de la literatura contemporánea. En ella participan la propia escritora y su familia, así como su esposo, Luis García Montero, quien completa este retrato entrañable de la autora, concebido como un homenaje a su vida y a su obra.

La crítica ha destacado el valor del filme como homenaje imprescindible a la autora madrileña. En palabras de Carlota Moseguí, de Cinemanía, se trata de “un homenaje inestimable que invita a mantener vivo el recuerdo de la hija predilecta de Madrid, rememorando tanto la calidad literaria de su obra como su cercanía y vitalidad”.

La entrada será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación individual en el vestíbulo de los Cines Artesiete Bahía Platinum, desde 30 minutos antes del inicio de la proyección. Se entregará una única invitación por persona hasta completar el aforo.

La programación de otoño de la Cinemateca continuará la próxima semana con la proyección del largometraje 'April', de la cineasta Dea Kulumbegashvili.