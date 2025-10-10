El ciclo 'Flamenco Bajo la Luz de la Luna' culmina en El Puerto con la entrega de donativos y un emotivo homenaje al guitarrista Paco León

La Asociación Cultural Amigos de El Chumi celebró este jueves el acto de entrega de los donativos a las asociaciones portuenses beneficiarias del ciclo 'Flamenco Bajo la Luz de la Luna', un evento que ha vuelto a reafirmar el compromiso del flamenco con la solidaridad y la cultura en El Puerto.

Durante esta edición, el ciclo reunió a un elenco de artistas de primer nivel que ofrecieron noches memorables bajo el embrujo del arte jondo. Entre los participantes destacaron Macarena de Jerez, Remedios Reyes, Lucía Aliaño, Selu Torres, Ezequiel Benítez, Wilo del Puerto, Jesús Castilla, José Antonio Romero 'El Perrito de Paterna', Antonio Reyes y Consuelo Haldón, quienes brindaron su talento al servicio de una causa solidaria.

El acto de entrega de los donativos, celebrado en un ambiente de emoción y compañerismo, contó con la presencia de Javier Bello, en representación del Ayuntamiento, y fue conducido por Javier Villar, director y presentador del reconocido espacio flamenco Calle Lechería de Radio Puerto.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la imposición de la Insignia de Oro de la Asociación Cultural Amigos de El Chumi al guitarrista portuense Paco León, reconocimiento otorgado por su brillante trayectoria artística y, sobre todo, por su humanidad y sinceridad a la hora de representar los valores más auténticos del flamenco a través de su guitarra.

El presidente de la entidad subrayó durante su intervención “la importancia de mantener vivo el espíritu solidario del flamenco”, destacando que este ciclo “no solo engrandece nuestro patrimonio cultural, sino que también tiende la mano a quienes más lo necesitan.

El ciclo 'Flamenco Bajo la Luz de la Luna' ha sido mucho más que una serie de actuaciones: ha sido un gesto de compromiso y solidaridad.

A través del cante, el toque y el baile, los artistas participantes han contribuido a una causa solidaria que demuestra que el flamenco también puede transformar realidades.

Una iniciativa que deja el eco de su compás en la ciudad y el ejemplo de que, cuando el arte se une a la generosidad, nace la solidaridad hecha flamenco.