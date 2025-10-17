Un centenar de participantes del CRAP en el primer gradual de la temporada 2025/2026

El Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) participa este sábado en el primer Rugby Gradual de la temporada 2025/26 que, en esta ocasión se celebra en Sevilla. El club portuense acudirá a esta primera cita con cerca de un centenar de chicos y chicas en edades comprendidas entre los cuatro y once años para disputar distintos encuentros en categorías de M6, M8, M10 y M12 junto a equipos procedentes de otras escuelas de rugby de clubes de distintas provincias andaluzas.

Las categorías M6, M8 y M10 jugarán a partir de las 10:00 horas del sábado en las instalaciones sevillanas de El Pilar mientras que los M12 lo harán en las instalaciones de San Jerónimo a partir de las 11:00 horas.

No será esta la única competición en la que participen los equipos del CRAP, ya que el fin de semana será bastante intenso comenzando con un sábado en el que podremos ver en el polideportivo portuense el partido que disputarán en primer lugar la categoría M16 frente a C.R. Mairena a partir de las 11:00 horas. A la conclusión de este encuentro jugarán los M18 frente a C.R. Málaga a las 12:30 horas.

Cerrará el intenso sábado de rugby en El Puerto el equipo sénior femenino que compite en la categoría nacional de Div. de Honor B que se medirá al equipo catalán de Barcelona Universitari Club a partir de las 16:00 horas. Segunda jornada para el equipo del Portu que buscará su primera victoria en la temporada 2025/26.

Para completar el intenso fin de semana del Atlético Portuense el equipo sénior masculino se desplazará el domingo a tierras granadinas para mediarse a partir de las 13:00 horas al Universidad de Granada en las instalaciones de Fuentenueva en su primer partido de la temporada.