Casas flotantes en El Puerto, una nueva tendencia residencial y turística

Las casas flotantes son una opción habitacional que lleva décadas arraigada en algunos países del centro y el norte de Europa o Estados Unidos, donde hay incluso grandes urbanizaciones organizadas en torno a este estilo de vida, pero hasta ahora no habían llegado a la Bahía de Cádiz.

Iñigo Villagrán y Stephen Hopkins, en una de las casas flotantes. / Jesús Marín

Ahora dos jóvenes emprendedores de 27 años, Iñigo Villagrán y Stephen Hopkins, han puesto en marcha una iniciativa residencial y turística que importa esta experiencia y ofrece en El Puerto de Santa María la posibilidad de vivir al menos durante unos días en el agua, en las tranquilas aguas de la desembocadura del río Guadalete.

Iñigo y Stephen se conocen desde niños, desde que eran compañeros en el colegio Guadalete, y aunque cada uno ha seguido un camino diferente en el mundo laboral siempre han mantenido el contacto y ahora se han embarcado en esta nueva propuesta, que lleva apenas unos meses en marcha.

Otro detalle del interior de las casas flotantes. / Jesús Marín

The Boathouse Co es una empresa con una doble vertiente, por un lado inmobiliaria y por otro turística, ya que no solo se dedican al alquiler de estas viviendas flotantes sino tambien a su venta. En El Puerto el proyecto tomará impulso este verano tras la llegada de varias de estas casas a los atraques del Real Club Náutico, un recinto ubicado en pleno centro de la ciudad y que ofrece a quienes hagan uso de estas casas la seguridad de un recinto privado con servicios de vigilancia y restauración.

De momento la propuesta cuenta con tres casas flotantes en El Puerto, una de las cuales ya se ha vendido, y a final de mes llegarán otras dos más. Los impulsores de la empresa cuentan con la exclusividad del producto con un proveedor especializado de Europa del Este.

En la provincia de Cádiz solo existe un proyecto similar en el puerto de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, que comenzó antes y que está teniendo una gran acogida.

La cubierta del barco es una terraza con vistas inmejorables sobre el río Guadalete. / Jesús Marín

Las casas son de tres tipos, según el modelo, desde la más sencilla con capacidad para cuatro personas a la más equipada y de mayor tamaño, con capacidad para seis residentes.

Todos los modelos y opciones se pueden consultar en la web de la empresa, boathouse.com o solicitando información a través del e-mail info@boathouseco.com

El proyecto acaba de empezar pero ya sus promotores tienen solicitudes para cubrir el 70% de las plazas este verano, aunque la intención es poder alquilarlas durante todo el año.

Las casas están perfectamente equipadas con muebles a medida que ofrecen todas las comodidades de un pequeño apartamento, con electrodomésticos y un sistema energético sostenible y autosuficiente gracias a la implantación de energía solar con placas para el suministro eléctrico y el agua caliente. También son una solución integrada en el entorno y con muy poco impacto visual.

El dormitorio de una de las casas flotantes. / Jesús Marín

En cuanto a la ubicación, no puede ser más adecuada para unas vacaciones con El Puerto como base de operaciones, ya que el Club Náutico se encuentra ubicado en el casco histórico y a 500 metros de distancia de la playa, y muy cerca también de la estación de trenes y el catamarán que cubre el servicio con Cádiz.

El precio con el que se comercializan estas casas para el alquiler es de entre 180 y 250 euros la noche para cuatro personas. En cuanto a la opción de compra, los impulsores del proyecto se encargan de todo lo relacionado con la gestión del atraque con el Club Náutico.

Exterior de una de las casas flotantes de Houseboat Co. / Jesús Marín

La intención de Iñigo y Stephen es seguir ampliando el número de casas flotantes de aquí a final de año, hasta completar alrededor de una decena para finales de 2025.

Sus planes también pasan, de cada al futuro, por extender la idea a otros puertos de la Costa del Sol, la provincia de Huelva, Sotogrande o Sevilla, entre otros emplazamientos que se barajan.

En cuanto a los clientes que se están interesando por este tipo de residencias, destaca el creciente interés de ciudadanos extranjeros, aunque de momento para este verano se están concertando sobre todo estancias para visitantes nacionales, a través de plataformas como Booking o Airbnb. La estancia media contratada es de tres noches.