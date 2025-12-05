Campaña del Racing para que ningún niño se quede sin juguetes

El Racing y la Cruz Roja de El Puerto van de la mano este fin de semana para que ningún niño portuense se quede sin juguete durante las próximas fechas navideñas.

El proyecto 'Racing Portuense, Racing solidario' se une a la campaña 'Sus derechos, en juego' de Cruz Roja, una colaboración que se hace efectiva con la recogida de juguetes nuevos, que no sean bélicos ni sexistas, durante los partidos de los equipos racinguistas a lo largo de este fin de semana en el José del Cuvillo.

El plato fuerte llegará el domingo a las 12:00 con el encuentro del primer equipo, segundo clasificado de División de Honor Andaluza, contra el Cabecense.

Se espera una recogida de juguetes muy numerosa gracias a la solidaridad de los aficionados. El ambiente creado en la ciudad por la racha de siete victorias consecutivas del conjunto entrenado por Bruno Herrero, que lo ha llevado a ocupar por primera vez puesto de ascenso directo a Tercera Federación, permite prever una gran afluencia de público.