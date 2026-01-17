El Burladero: Un tabanco necesario en el centro de El Puerto

¡Quién dijo miedo!. Contra viento y marea en la noche del jueves, en una de esas treguas de agua, en este tiempo tan lluvioso y desaplacible, un nueva aventura musical se abre paso en El Puerto.

Nada menos que un tabanco, por nombre El Burladero y en un lugar con cierto encanto, la calle Puerto Escondido, comenzó a andar y presentó ante numeroso público el I Ciclo Flamenco. Todo un acontecimiento, en estos tiempos que corren y en una ciudad como la nuestra, últimamente abocada a ese turismo de borrachera que tato daño nos hace.

Y quien si no, para dirigir esta nueva apuesta por la cultura tan nuestra, por la música tan de aquí que Jesús Sevillano -propietario del casi mítico Stardust junto a Ildefonso Marín-. A destacar su valentía, pero sobre todo su pasión por la armonía, la melodía, el ritmo, la tonalidad y el solfeo. La música.

Ante tanto ruido ya dijo el poeta que la música “primero te salva de ti mismo y después de los demás”. Y así fue el encuentro de la otra noche. Cargado de energía, Sevillano desgrano las actuaciones de este I Ciclo Flamenco. Todos los sábados desde este sábado 17 de enero hasta el 28 de marzo.

Habrá canto, toque y baile y en la tarima del local se darán cita los cantaores Gori Muñoz, Selu Torres, Trini de la Isla, Agustín Mancheño, Eva del Cristo y Sara Salado. Los tocaores: Jesule del Puerto, Adriano Lozano y Santiago Moreno, y los bailaores Jairo Maya, Raúl Ortega, María Fernández, Ana Berrocal, Irene Olivares y Lorena Caballero.

La puesta en escena de la primera noche se acompañó de los portuenses Selu Torres al cante, Andrés Martínez a la guitarra y Elena Arias al baile. Desde luego que dejaron el listón bien alto y cosecharon muchos aplausos ante un público -representantes de toda la sociedad portuense-, que quedo muy satisfecho.

Desde esta crónica musical, no solo apoyar la magnifica iniciativa cultural que ahora comienza, toda una peripecia en estos tiempos que corren sino acordarme de Platón, cuando balbuceaba que el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Enhorabuena. Vida eterna.