Brillante actuación de la jugadora portuense Nerea Carmona en la liga nacional de Primera División Femenina de tenis de mesa

La jugadora del CTM Portuense Nerea Carmona continúa con su excelente racha de resultados. Este fin de semana su equipo, el CTM Tartessos de Sanlúcar con el que el Club portuense mantiene una productiva colaboración para fomentar el tenis de mesa femenino, se desplazaba a Sevilla para disputar tres encuentros decisivos para definir el campeón de invierno. El equipo ganó con solvencia los dos primeros contra dos equipos sevillanos (Nervión y Mercantil) y se jugaba el liderato contra las excelentes jugadoras malagueñas del Novacártama TM. Tras un emocionante partido las gaditanas consiguieron la victoria por un ajustado marcador de 4-2 con dos puntos de Nerea Carmona y otros dos de la jerezana Rosalía Flor. Seis partidos jugados y seis puntos conseguidos reflejan la magnífica actuación de la portuense y su gran estado de forma que permite ser muy optimistas de cara a los próximos Campeonatos de Andalucía que se juegan en Benalmádena del 26 al 30 de diciembre.

No fueron tan satisfactorias las noticias para el CTM Portuense de Primera División que se enfrentó el sábado a los granadinos de Vegas de Genil y que perdieron su encuentro por 1-5. Aunque el marcador no refleja lo igualado del encuentro el primer equipo del Club de El Puerto no consigue salir de la zona complicada de la clasificación y tendrá que hacer una segunda vuelta parecida a la del año pasado para poder mantener la categoría. En ligas andaluzas hay que destacar la victoria contundente del Portuense A de Tercera frente a Lebrija y el punto que rascaron tanto el B de Tercera como dos de los equipos de División de Honor Andaluza, especialmente el Portuense Promesas APBC que lo consiguió frente al líder. Por su parte, Los Toruños no pudo conseguir un buen resultado frente a CTM Chiclana.

Las ligas regulares paran ahora hasta que empiece el nuevo año y el Club se centra ya en los próximos Campeonatos de Andalucía. Para ello, y entre otras cosas, organiza el sábado que viene en colaboración con la Federación Andaluza de Tenis de Mesa una concentración provincial de tecnificación que permitirá a los jóvenes jugadores que acudirán a Benalmádena preparar el campeonato con ayuda de entrenadores de primer nivel.