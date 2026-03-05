'El Boletín' cierra su edición impresa tras 26 años de servicio en El Puerto

Despedida y cierre. Así titula el editor de 'El Boletín', Eduardo Albaladejo, el escrito que figura en el último número en papel de la publicación, en el que se despide de sus lectores al no poder sostener ya la elaboración de un número mensual sin el respaldo económico del Ayuntamiento.

"Después de 26 años ininterrumpidos (salvo en la pandemia) me veo obligado a cerrar la edición impresa de El Boletín con todo el dolor del corazón", señala Albaladejo que cita dos motivos para ello: el primero, que ya le toca descansar de una merecida jubilación. El segundo, que económicamente ya no es viable, ya que como explica "las continuas alzas de los costes de producción en los últimos años han hecho cada vez más difícil nuestra labor".

En su escrito el editor lamenta que "nuestro principal anunciante, y quien debería mimarnos más por el servicio que prestamos a la ciudad, decidió no seguir publicitándose con nosotros. Nos retiró su colaboración, a sabiendas de que su apoyo es imprescindible para el sostenimiento de una publicación como la nuestra, que cumple una más que comprobada y necesaria función social. Aún no entendemos por qué, cuando la revista es demandada por la ciudadanía y es una herramienta fundamental para la información de amplios sectores de la población, sobre todo de las personas más mayores que no se manejan bien con las nuevas tecnologías, que prefieren el papel y que no se fían de las redes sociales para informarse (con toda la razón, porque no son fiables para ello). Sentimos que los traicionamos, a ellos y a los miles de ciudadanos y ciudadanas que nos esperaban puntuales para saber qué habría a la vista en el mes y en el día a día", señala.

Eduardo explica que, a modo de último cartucho, "a lo largo de este mes renovaremos nuestra página web www.el-boletin.com y si bien ya no estaremos en la guantera de su coche, en su bolso, o en la mesita del salón, procuraremos hacernos un hueco en sus páginas favoritas del ordenador o de su teléfono".

El escrito concluye asegurando que "nos vamos con mucha pena pero que nos quiten lo bailao. Hemos sido muy felices siéndoles útiles y nos hemos sentido muy queridos durante todos estos años", asegura.

Muchos ciudadanos, habituales de las convocatorias culturales en El Puerto y su provincia, seguro que echarán de menos esta popular publicación que se repartía de forma gratuita y que servía de "chuleta" para no perderse nada, sobre todo para aquellas personas de más edad que ni tienen redes sociales, ni quieres tenerlas, ni tampoco viven pegados al móvil, como por desgracia es la norma hoy en día.