Betilo aplaude la puesta en marcha de la exposición temporal en el Museo de El Hospitalito, en El Puerto

La Asociación Betilo de Defensa del Patrimonio Histórico de El Puerto de Santa María aplaude la iniciativa de poner en marcha la Exposición Temporal de los Fondos del Museo Municipal ya trasladados a su nueva sede en el edificio de El Hospitalito, en un evento en el que se aprovechó además para presentar la que será la futura identidad de este emblemático edificio como Museo de Patrimonio Histórico de nuestra ciudad: el MUPAH.

Betilo reconoce la dificultad que supone poner en marcha iniciativas como ésta. "Quede aquí el reconocimiento a los técnicos que lo han hecho posible, y que sustentan de un modo callado en su día a día el funcionamiento de una de las instituciones más simbólicas para nuestra cultura, como es el Museo", subraya la asociación.

La asociación ha querido destacar que "siempre es buena noticia que cultura y patrimonio estén en primera plana por razones como esta". También lo es que aumente la cantidad de fondos expuestos, gracias al aumento de los espacios disponibles y a la inversión en actualizar los elementos museísticos, para hacer más didáctica y enriquecedora la visita a los mismos. La reciente apertura del centro de interpretación El Puerto de los cargadores de Indias y la gran acogida que está recibiendo "confirma que ampliar la oferta de Turismo Cultural en El Puerto es avanzar en la buena dirección".

Proyectos culturales anunciados

Durante el acto institucional organizado por el Ayuntamiento, con presencia de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, se anunció la creación de un futuro Museo del Vino, "si bien con otra denominación. Es un claro heredero del proyecto Centro de Difusión de la Cultura del Vino Fino en la Bodega Cuesta, respaldado unánimemente en su momento por el Pleno del Ayuntamiento", tras ser presentado por Betilo y el Ateneo del Vino el 10 de noviembre de 2022 en la Bodega de Mora.

Como ya expuso la asociación Betilo hace ya casi dos años "este nuevo recurso no solo enriquecería el patrimonio cultural de nuestra ciudad, sino que también destacaría la importancia histórica y económica del vino fino en El Puerto. Ha de ser un espacio dedicado a la preservación y promoción de nuestra rica tradición vinícola, y será un centro interactivo, dinámico, pedagógico, con exposiciones variadas, donde los visitantes puedan sumergirse en la fascinante historia del vino fino y su impacto en nuestra comunidad, complementaria al producto turístico del Puerto".

También en el mismo acto se anunció un futuro Museo Cofrade. Para la asociación, las Hermandades, transmisoras de costumbres y albaceas de patrimonio a lo largo de los siglos, constituyen un agente con un potencial y una presencia notable en el ámbito de la cultura, "haciendo útiles edificios que de otra forma hubiesen languidecido sin ningún otro propósito. Un ejemplo de ello la rehabilitación del antiguo Hospital de San Juan de Dios, ya en fase de licitación de la primera fase de sus obras. Es otro proyecto al que Betilo dio voz y forma en sus inicios, para salvar de la ruina los elementos materiales del propio edificio, como el patrimonio inmaterial que constituye la actividad cofrade en su capilla".

"Deseamos que el anuncio de estos proyectos", realizado durante el acto de inauguración de la exposición permanente, concluye Betilo, "no sea flor de un día y que sean llevados a cabo contando con la voz de la sociedad portuense. Que se incorpore la cultura al proyecto de ciudad es una buena noticia que no debe sufrir vaivenes partidistas. La cultura no es algo suntuario ni minoritario. Constituye el sustrato común a todos los que conformamos una sociedad, y nos permite reconocernos en ella. Además de ser un valioso y rentable recurso si se sabe gestionar con amplitud de miras, sin cortoplacismo y de un modo integrador. Para avanzar en esta dirección, la Corporación Municipal sabe que puede contar con Betilo, que siempre aportará su conocimiento experto y dará su visión honesta acerca de los acontecimientos que afecten al Puerto, que es nuestro patrimonio común".