Beardo dice ahora que él paga de su bolsillo su viaje de promoción a Argentina

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha utilizado las redes sociales para salir al paso de la polémica suscitada en torno a su reciente viaje a Argentina, supuestamente de promoción de la mano de la Diputación Provincial pero al que acudió acompañado de un séquito de amigos personales.

Visiblemente molesto, en un vídeo grabado en Alcaldía con un fondo bastante descuidado, en el que incluso se ven varios billetes sobre una mesa, el regidor portuense afirma querer "zanjar de una vez la polémica absurda del viaje a Argentina" y asegura que "este viaje no le ha costado ni un solo euro ni a los portuenses ni a los gaditanos", asegurando que "lo he pagado yo de mi bolsillo, y mis acompañantes también", y para tratar de demostrarlo esgrime unos folios que va pasando entre sus manos, pero que no demuestran nada porque no se sabe lo que son, ya que no enseña los documentos en sí y no se ve nada más allá de unos papeles con algo impreso.

Lo más curioso es que fue el propio Beardo el que a su regreso de Argentina, a preguntas de este Diario, aseguró que su viaje lo pagaba la Diputación provincial, afirmando esto mismo en varios comentarios realizados en sus redes sociales.

Captura de una de las respuestas de Beardo en redes sociales, afirmando que su viaje lo pagaba Diputación.

En el vídeo Beardo explica que este viaje surge "de las buenas relaciones internacionales que tengo, porque fui presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias del área internacional y ahora mismo soy vicepresidente del área de Turismo y de Planificación estratégica de la Diputacion de Cádiz".

El alcalde continúa señalando que en la WorldTravel Market de Londres, el 5 y 6 de noviembre, me vi con representantes del gobierno argentino y me invitaron a su tierra para abrir nuevas misiones comerciales para la provincia de Cádiz y para El Puerto también, y esa agenda completa de trabajo va a dar sus frutos, porque el año que viene lo vamos a meter en la agenda de internacionalización de empresas de la provincia de Cádiz".

Para los grupos de la oposición municipal, que han pedido el detalle de los gastos, "estas explicaciones siembran aún más dudas, porque se contradice a sí mismo, como hemos podido ver todos, y ahora cambia la versión. Tampoco ha enseñado nada, solo ha zarandeado un papel a distancia, y el tono de enfado y nerviosismo denota aún más culpabilidad", dice Javier Botella, portavoz de Unión Portuense.

En la misma línea se expresan otros portavoces, a quienes no convencen las explicaciones públicas dadas por Beardo en el vídeo". Es el caso del portavoz de Vox, Fito Carreto, que señala que "no podemos hablar de las explicaciones de Germán Beardo sobre su excursión a Argentina porque no se nos han proporcionado. Desde la Diputación se ofrecen unas excusas, ahora también relacionadas con su supuesto cargo en la FEMP. Sin embargo, Diputación ha mentido al afirmar que Beardo ocupa el cargo de vicepresidente de Relaciones Internacionales desde hace cuatro años, ya que actualmente no desempeña ningún puesto en dicha federación. Además, las excusas ofrecidas son contradictorias, desde Diputación aseguran que el viaje fue una "avanzadilla", mientras que Beardo ha declarado que se trató de una "delegación". A esto se suma que siguen sin aclarar qué hacían allí sus acompañantes, incluyendo personas de su ámbito personal.Desde Vox El Puerto esperamos que ni un solo euro de Diputación o del Ayuntamiento de se haya destinado a financiar este extraño viaje. Beardo debe aclarar esta situación a los portuenses, que merecen respuestas claras sobre el uso de recursos públicos y sobre la utilidad de este viaje para nuestra ciudad, y debe hacerlo en el Pleno del Ayuntamiento, no mediante un vídeo atacando a la prensa y mostrando unos papeles que nadie más ha visto ni ha podido verificar".

Carreto concluye que "según una versión, el viaje lo pagó la Diputación, aunque no viajó ningún técnico ni otro cargo del ente provincial, otras veces se afirma que lo pagaron ellos mismos, y ahora se dice que lo pagará la Diputación en algún momento, suponemos que solo los gastos de Beardo. Más que explicaciones para aclarar el viaje parecen excusas de alguien que no sabe qué responder".