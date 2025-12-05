Baublock Gymnástica vuelve a liderar el grupo de 3ª FEB

Comenzó el partido como un round, los dos equipos midiéndose en las dos pistas. Hasta el ecuador del primer cuarto que el luminoso reflejaba un empate a 13-12 para los locales. De ahí al final del cuarto un 4-16 para Baublock Gymnástica que dejaba a los portuenses con once puntos de ventaja al finalizar el período (17-28). Hasta cuatro jugadores portuenses acabaron con 11 puntos de valoración.

Pero el equipo sevillano dio un arreón al comienzo del segundo cuarto, y con un 6-0, se coloca a tan solo 5 puntos. Esa ventaja se mantuvo hasta el ecuador del cuarto, pero otro arreón volvía a dar al equipo un cochón de 10 puntos, que aumentaron hasta los once con los que acabó el primer cuarto.

De vuelta de vestuarios los de Vicente González no quisieron sorpresas. Poco a poco fueron aumentando la ventaja, y a falta de 5 minutos ya era de 17 puntos (42-59), que llegó a ser de + 26 a menos de un minuto para acabar el cuarto.

En el último cuarto el equipo Baublock Gymnástica controló el tiempo y el marcador y finalizó con una nueva victoria de los portuenses, que vuelven a la senda de la victoria.

El equipo se aúpa al liderato provisional a la espera de los resultados del fin de semana.

Ficha técnica:

1º cuarto:17-28, 2º cuarto:22-22, 3º cuarto:12-23, 4º cuarto:20-12

F. Ruesga (9), J. López (13), A. Valderrama (10), D. Jiménez (14), R. Guerra (26) -quinteto inicial- A.

Castillo, A. Calle (9), R. Varela (2), R. Ortega (3), J. Carbú, I. Llano, U. Chagoyen.