Los barrios portuenses denuncian suciedad y condiciones higiénico-sanitarias extremas en la ciudad

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ recoge las reivindicaciones y denuncias de los barrios portuenses, que definen la situación actual de la ciudad como caótica, con grandes cantidades de suciedad, falta de limpieza y condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

Las asociaciones vecinales consideran que el equipo de Gobierno no ha tenido en cuenta, como en veranos anteriores, que la población portuense se duplica en esta estación del año, con la llegada de turistas, siendo el operativo de limpieza igual que el resto del año, contando con el mismo número de operarios y materiales.

Hay déficit en la recogida de los contenedores, por lo que muchos barrios padecen las consecuencias de que haya residuos fuera de las islas y bolsas de basura esparcidas por las calles, con lo que supone de malos olores, proliferación de roedores e insectos. En última instancia, esto provoca que los turistas se lleven una mala imagen de la ciudad, pero las asociaciones vecinales lamentan que en primer lugar no se atienda al portuense, que es el que vive y cuida la ciudad todo el año y que se encuentra en condiciones higiénico-sanitarias extremas.

A ello hay que añadir que hay islas de contenedores en las que faltan algunos, otros están en mal estado, tienen deficiencias en los sistemas de apertura y cierre, etc, con lo que se añaden más problemas. A la escasa cantidad de papeleras repartidas por todo el término municipal hay que añadir que, en muchas ocasiones, están literalmente llenas, con lo que es complicado que se puedan utilizar.

El barrido y desbroce de hierbas en las calles también es deficitario y lamentable, por lo que en general estas no lucen limpias ni cuidadas. Por tanto, pasear por la ciudad se hace complicado, según lamentan las asociaciones vecinales.

Los vecinos tienen la sensación de que el equipo de Gobierno prioriza las zonas de ocio, los espacios donde se concentra la hostelería, los lugares aledaños a las playas y todos aquellos en los que se celebran o se han celebrado festivales, conciertos, etc, mientras que los barrios caen en el olvido, un olvido que es mucho más patente en verano. Con todo, la limpieza de los paseos marítimos se está haciendo con herramientas poco idóneas y con falta de recursos, según explican los afectados a la federación.

Evidentemente, la Flave lamenta y denuncia el incivismo de los ciudadanos, que no son capaces de dejar las bolsas de basura dentro de los contenedores, no echan los papeles en las papeleras y no cuidan que las calles estén limpias, lo que ayudaría a que la imagen que se proyecta de la ciudad fuera mucho mejor que lo que es en la actualidad. Incivismo que la federación intenta contrarrestar con las campañas de concienciación ciudadana que se ponen en marcha en asociaciones vecinales, colegios y en cualquier entidad a la que se accede.