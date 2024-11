Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra: “Recuperar el patrimonio siempre te devuelve la inversión, al final es rentable”

Ha sido la invitada del quinto aniversario de la asociación de defensa del patrimonio histórico Betilo, celebrado el pasado jueves en el Castillo de San Marcos. La asociación que dirige, con sede en Madrid, tiene ya medio siglo de vida y cuenta con más de 1.200 socios en toda España, con el objetivo de defender el patrimonio histórico y poner en primer plano aquellos casos de monumentos y enclaves en serio peligro de desaparición.

–¿Qué suponen asociaciones como Betilo para Hispania Nostra?

–Pues son un ejemplo, lo primero es dar a Betilo la enhorabuena por su quinto aniversario. Creemos firmemente que el patrimonio solo se podrá salvar con la colaboración público-privada y la colaboración y el empuje de la sociedad civil. En ese sentido Betilo es un ejemplo, porque son gente muy entregada que de manera voluntaria nos dan su tiempo, su sabiduría y su esfuerzo para poner en valor el importante patrimonio de El Puerto de Santa María.

–¿Cómo se puede fomentar la implicación de la sociedad civil en la conservación del patrionio?

–Yo creo que principalmente a través de programas que tengan que ver con la educación patrimonial, con la sensibilización. La mayor parte de quienes trabajamos en la defensa del patrimonio tenemos un denominador común: lo que no se quiere no se respeta y lo que no se respeta no se ama. Todo parte de eso, si la ciudadanía conociera mejor su patrimonio lo respetaría y valoraría mucho más.

–¿Qué suponen las ayudas de las administraciones públicas para la conservación del patrimonio histórico en España?

–Pues estas ayudas son un camino. Conseguir una ayuda para poder empezar un proyecto, aunque sea pequeña, es importante, pero yo creo que también se debe recurrir a las empresas privadas y a las instituciones. Apoyar a una asociación como Betilo puede ser muy positivo para la ciudad, porque es dar a conocer el patrimonio de la mano de profesionales. El patrimonio es un motor de desarrollo económico y en el caso de El Puerto hay muchas cosas que poner en valor. Se trata de sumar entre todos, aunar esfuerzos desde la administración y el ámbito privado.

–El Puerto tiene tres enclaves en la Lista Roja de Hispania Nostra, las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal, el antiguo hospital San Juan de Dios y las murallas de Santa Catalina. ¿Cree que esta llamada de atención al final da resultados?

–Yo creo que sí. Quizás no sean resultados inmediatos, pero es una herramienta para poner ahí el foco de atención. Tampoco pretendemos llenar el mapa de elementos en riesgo de desaparición, pero muchas veces los propietarios o las instituciones se dan cuenta de que es un patrimonio que no pueden dejar que se pierda, porque el daño es irreparable, si se pierde es para siempre y son cosas que forman parte de nuestra historia. También hay un papel muy importante por parte de los medios de comunicación. Si damos la batalla entre los medios, la sociedad civil, las asociaciones y hay buena voluntad por parte de las administraciones, pues la fórmula puede funcionar. También existe la plataforma de micromecenazgo de Hispania Nostra, que es otra opción que funciona muy bien para consolidar el patrimonio y que no se pierda.

–En el caso del hospital San Juan de Dios, ya se ha anunciado la primera fase de su rehabilitación, y en cuanto a las murallas hay también un proyecto en ciernes por parte de Costas. Parece que la presión ciudadana sí es efectiva...

–Sí, pero para que un elemento pase de la Lista Roja a la Lista Verde tenemos que tener la información actualizada para que la evalúe un comité científico. Nos ha pasado a veces que nos hemos precipitado y finalmente el proyecto no se ha terminado de desarrollar. Preferimos ser cautos y una vez que tenemos toda la documentación y vemos que ya se ha actuado, o se ha empezado a actuar, es cuando se retira de la Lista Roja. Pero es efectiva desde el momento en el que se habla de ello, se crea un movimiento en torno a ese elemento del patrimonio. Hablar de ello es importante y crea concienciación. El patrimonio bien conservado mejora la calidad de vida de los habitantes de una población, es dar una nueva vida a un elemento con muchos años de historia.

–¿En qué lugar está Andalucía con respecto al resto de España en cuanto a la protección de sus monumentos?

–Hay tanto patrimonio en España... hay grandes profesionales pero a veces nos encontramos con el problema de la falta de financiación. En Andalucía me consta que funciona muy bien el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), es una referencia incluso a nivel mundial. Muchas veces es una cuestión de voluntades. No es que se no se trabaje bien, sino que como sociedad no le damos importancia a lo que significa el patrimonio, por eso no está lo suficientemente atendido. Dentro del ámbito cultural el patrimonio es como el patito feo, quizás porque las intervenciones suelen ser muy costosas. Creo que no tenemos interiorizado que el patrimonio siempre te devuelve la inversión, se recuperan espacios a los que se les da una segunda vida, y de ahí salen nuevas actividades. Hay pueblos en los que la recuperación de un patrimonio que se daba por perdido ha supuesto la creación de puestos de trabajo, de un foco turístico... es algo que siempre es positivo.

–¿Cómo trabaja Hispania Nostra?

–Somos una asociación sin ánimo de lucro, nuestra presidenta de honor es la Reina Letizia y contamos con muchos voluntarios en toda España. En estos 50 años hemos crecido mucho y nos financiamos sobre todo con las cuotas de nuestros socios, además de una pequeña subvención del Ministerio de Cultura. También hay algunas empresas e instituciones que nos apoyan, como la Fundación Banco de Santander. Solo llevamos a cabo actividades para las que tenemos garantizada la financiación.