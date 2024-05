La bandera de la solidaridad

Impresionante ver la bandera de Palestina proyectada en la plaza de San Antonio, protagonizada por multitud de personas que hemos querido visibilizar el pasado domingo el sufrimiento de este pueblo a manos de Israel. Yo, que no soy mucho de banderas ni de patriotismos abanderados, confieso que me emocioné oyendo el clamor de la gente pidiendo la liberación del pueblo palestino, mientras hacían la gran bandera humana de Palestina. No he tenido por menos que acordarme del pueblo saharaui, otro pueblo oprimido como el palestino y que sigue olvidado allá por aquel inhóspito desierto del Sáhara sobreviviendo a su tragedia.

Ambos pueblos tienen mucha similitudes porque los dos han tenido que salir de su tierra huyendo de sus asesinos, unos de Israel y los otros de Marruecos. Tienen tantas similitudes estos pueblos hermanos que hasta comparten casi la misma bandera: verde, blanca y negra con un triángulo rojo a un lado. La única diferencia estriba en la estrella y la media luna roja que adorna la bandera del Sáhara Occidental. El pueblo palestino comenzó su éxodo allá por el año 1948 y el pueblo saharaui en 1975. Dos pueblos maltratados y abandonados por los países llamados desarrollados que únicamente miran por sus intereses de mercado y no sienten compasión por tantas personas vulnerables que sobreviven gracias a la solidaridad de la gente humilde, siempre volcada en las “causas perdidas”.

Sí, digo de la gente de a pie, trabajadores y trabajadoras, estudiantes y ONGs comprometidas con el mundo, sin subvenciones ni nada que se le parezca. Es el caso de la APDHA y AMAL ESPERANZA a quienes el Ayuntamiento de El Puerto presidido por Germán Beardo les negó la partida presupuestaria para cooperación por primera vez en veinticinco años. El mismo alcalde patriótico que hace unos días juraba bandera, eso sí, la española. Las demás están de más.