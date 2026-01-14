El Ayuntamiento de El Puerto adjudica el suministro de uniformidad y equipamiento para la Policía Local a Satara Seguridad

El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Satara Seguridad SL.L el contrato para el suministro de uniformidad y equipamiento individual destinado a los miembros de la Policía Local, tras resultar la única empresa licitadora y presentar una oferta que reduce de manera muy significativa el presupuesto inicial.

El objeto del contrato es la adquisición de prendas de vestuario de invierno y verano, así como complementos de uniformidad y material policial, necesarios para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas al cuerpo de la Policía Local.

Con esta actuación, el Ayuntamiento persigue reforzar la operatividad, eficacia y profesionalidad del servicio, garantizando que los agentes dispongan de medios adecuados para desempeñar su labor en condiciones óptimas de seguridad, comodidad y funcionalidad.

El suministro contempla la dotación individualizada tanto para agentes como para mandos de la plantilla actual, que asciende a 87 efectivos, y está dimensionado para atender el incremento progresivo del número de policías hasta alcanzar un mínimo de 120 agentes en los próximos años.

El contrato partía de un presupuesto base de licitación de 327.519,07 euros, adjudicándose finalmente por 208.202,89 euros, lo que supone un importante ahorro para las arcas municipales. La duración inicial del contrato será de tres años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta licitación, impulsada por el área de Contratación, con el teniente de alcalde Javier Bello al frente, constituye una inversión estratégica para la ciudad, que repercutirá directamente en la mejora de la seguridad ciudadana y en la calidad del servicio público que se presta a los portuenses.

El teniente de alcalde de Seguridad ha señalado también que “es imprescindible que los agentes dispongan de los recursos y el equipamiento necesarios para poder desempeñar su trabajo en condiciones óptimas, lo que redunda directamente en beneficio de la seguridad de El Puerto y de los portuenses”. En este sentido, ha recordado que el Gobierno local ha ido atendiendo de forma progresiva todas las demandas del cuerpo para actualizar un servicio que antes de 2019 adolecía de importantes carencias materiales, técnicas y humanas, una situación que se está revirtiendo con una apuesta decidida por la modernización.

Bello ha destacado que este contrato permite dotar a la Policía Local de prendas de última tecnología, adaptadas a la normativa de la Junta de Andalucía en materia de uniformidad, diseñadas para garantizar la máxima comodidad y funcionalidad en el desempeño diario del servicio.

Asimismo, ha recordado que la plantilla cuenta ya con nuevos vehículos y motocicletas, y que se seguirá reforzando con la incorporación de 15 nuevos agentes, de los cuales 12 accederán por turno libre mediante oposición y 3 por movilidad sin ascenso mediante concurso de méritos, además de la promoción interna de seis plazas para reforzar la estructura de Jefatura.

Igualmente, el Ayuntamiento ha publicado recientemente la Oferta Pública de Empleo 2025, que también incluye nuevas plazas de Policía Local, consolidando así el compromiso municipal con una policía de proximidad, moderna, bien equipada y dimensionada a las necesidades reales de la ciudad.