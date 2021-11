“El Ayuntamiento tarda más de 275 días en pagar las facturas"

El PSOE portuense ha vuelto a dar la voz de alarma ante lo que considera "la pésima gestión del gobierno de Germán Beardo, que está llevando el periodo medio de pago a niveles preocupantes".

Como ha señalado el secretario local de la formación, David de la Encina, “los últimos informes confirman nuestros peores augurios, pues Beardo está tardando hasta 275 días en pagar las facturas, cuando la ley establece que deben abonarse en 30 días. Si en el mes de septiembre alertábamos de que debían tomarse medidas porque el periodo medio de pago estaba disparado, hoy, dos meses después, tenemos que lamentar que no solo no se ha corregido si no que ha empeorado, situándose en una cifra imposible de soportar para muchos empresarios”, ha indicado De la Encina, quien añade que “son nueve meses los que tienen que esperar los proveedores para cobrar su trabajo”.

Para el PSOE “la situación es aún más indignante viniendo de quien viene, Germán Beardo, el que prometía soluciones y, sin embargo, cuando han pasado ya dos años y medio de mandato aún no ha sido capaz ni de presentar un borrador de presupuestos, lo que evidencia que Beardo es un verdadero fiasco para El Puerto de Santa María”.

Frente a esta caótica situación, David de la Encina reivindica "la buena gestión económica del mandato anterior, donde se llegó a reducir el periodo medio de pago hasta los 90 días, en un importante esfuerzo de organización y gestión de los recursos, destacando asimismo la labor del personal técnico municipal".