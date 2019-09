La Asociación de Reyes Magos de El Puerto formaliza su Junta Directiva

Poco a poco la Asociación de Reyes Magos -que nació en diciembre del año pasado- se va consolidando. Ahora sus componentes y fundadores (la mayoría de ellos pertenecientes al séquito de los años 2018-2019) han dado un paso más al formalizar la nueva Junta Directiva de este organismo que tiene como objetivo ayudar a los nuevos designados como Reyes Mayos a su llegada al cargo y trabajar a lo largo de todo el año en la cabalgata.

VÍCTOR RAPOSO (PRESIDENTE)

El bailaor portuense fue designado como Cartero Real en el año 2018. Desde entonces, su vinculación con el proyecto ha quedado inquebrantable ya que, tal y como él mismo ha llegado a asegurar en alguna que otra ocasión "ha sido una de las mejores experiencias de mi vida". Ahora este portuense tendrá que coordinar su escaño como concejal del PSOE en el Ayuntamiento con su nuevo cargo de presidente de esta asociación. "Nuestro fin se centrará en la obra social de los Reyes Magos, así como en la colaboración con los séquitos entrantes y la Concejalía de Fiestas para que la magia del 5 de enero sea más bonita aún si cabe en nuestra ciudad", ha explicado el presidente, Víctor Raposo.

JOSÉ MARÍA GARCÍA (VICEPRESIDENTE)

Socio fundador de la Asociación de Autores y Directores del Carnaval portuense que este año fue designado como Gran Visir. Al igual que a Raposo, José María ha sentido que esta ha sido una de las mejores experiencias de su vida que vivió con especial intensidad al poder disfrutarla con una niña pequeña en casa. "Desde pequeño tengo la ilusión de participar en la cabalgata. Tengo una niña chica de tres añitos y este año va a ser la Navidad de nuestra vida", declaró el año pasado en noviembre, cuando él y sus compañeros fueron recibidos por el anterior alcalde, David de la Encina, y por Ana María Arías (que en aquel momento era la concejala de Fiestas). Parece que a él también le ha sabido a poco, y ahora este carnavalero se embarca en esta nueva aventura donde le toca ser vicepresidente.

MONTSE LEIVA PECHO (TESORERA)

En el año 2018 Montse Leiva fue designada como Rey Baltasar en representación de la FLAVE. En la actualidad compagina su carrera en la Armada Española (donde lleva 16 años) con la presidencia en la asociación de vecinos de La Música, en el barrio de El Juncal. Desde su nombramiento, Montse no ha parado de trabajar en esta asociación, siendo una de las principales impulsoras de la idea.

MIGUEL FERNÁNDEZ (SECRETARIO)

La trayectoria de Miguel -que este año ha encarnado al Rey Gaspar- ha estado siempre muy ligada al movimiento vecinal de la ciudad, donde en la actualidad desempeña el papel de vocal de la Flave. Asimismo, también es muy conocido en los ambientes deportivos ya que es el fundador del equipo de fútbol de la barriada de La Playa. "Esto es lo más grande que me ha pasado a mi. No me puedo ni explicar", aseguraba totalmente nervioso, ilusionado y muy emocionado este portuense que habitualmente suele organizar actividades infantiles.

PAQUI GARCÍA DE LA CRUZ (VOCAL)

Paqui pasó a ser más conocida como la Superabuela tras conocerse su historia en los medios. En el 2011 esta portuense adoptó a sus siete nietos. Asimismo, en el ámbito local, Paqui también es conocida por su trabajo como cuidadora de personas con discapacidad, que compagina con su voluntariado en Anydes, el comedor social Sol y Vida y en el Banco de Alimentos. Toda esta entrega y dedicación le valieron para que este año sustituyera a Montse Leiva como Rey Baltasar.

COCA GARCÍA (VOCAL)

Muy conocida en El Puerto por su labor como profesora de música (especialmente a niños con necesidades especiales). En diciembre de 2018 Coca recogía el relevo de la anterior Estrella de Oriente, Anabel Cala y, a día de hoy, encara este proyecto con total ilusión.