La Asociación de Empresarios de El Puerto aporta 1.000 kilos de alimentos a Cáritas

Dentro de las acciones de responsabilidad social, la Asociación de Empresarios de El Puerto ha realizado una aportación de alimentos a la organización Cáritas Parroquiales de San Joaquín, que trabajan intensamente por los más necesitados de la ciudad. En total han sido 1.000 kilos de alimentos básicos como aceite, azúcar, café, legumbres y leche, que serán distribuidos por esta histórica organización sin ánimo de lucro entre las familias portuenses.

Cabe recordar que en otras ocasiones la asociación ha participado también en iniciativas solidarias como la campaña 'Ningún niño sin juguetes', prestando así apoyo a la sociedad civil más necesitada. Por su parte el presidente de los empresarios , Gonzalo Ganaza, ha expresado que seguirá atento a estas medidas que puedan ayudar a otras organizaciones que están día a día preocupados por las familias más desfavorecidas de El Puerto.