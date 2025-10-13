Una arquitecta argentina afincada en El Puerto denuncia discriminación por su procedencia

Alicia Castro es una argentina afincada en El Puerto desde el año 2003. Aunque se licenció en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires y ejerció su profesión en su país antes de establecerse en España, durante estos más de 20 años ha sido conocida en la ciudad sobre todo por su faceta como formadora musical y músicoterapeuta, disciplina en la que también tiene formación universitaria y de la que ha vivido desde su llegada a España, precisamente por la tardanza en los trámites para poder ejercer la arquitectura.

Cuando llegó a nuestro país no lo tuvo fácil para tratar de homologar su título de Licenciada en Arquitectura, aunque no tiró la toalla y finalmente, tras varias negativas, al tercer intento y tras una larga tramitación que duró tres años, en mayo de este 2025 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le homologó su título para poder ejercer la arquitectura en España.

La carta del Ministerio con la homologación del título.

Nada más tener su título homologado Alicia se inscribió en junio como miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, al tiempo que ponía en marcha un proyecto con un socio para poder ejercer, por fin, la Arquitectura, desde su llegada a España.

Pero cuál no ha sido su sorpresa cuando el pasado mes de septiembre recibió una carta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz comunicándole su baja cautelar como colegiada, en virtud a un recurso presentado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ante el Ministerio, cuestionando la homologación de su título.

Contra esa decisión del Ministerio se interpuso, por parte del Consejo, un recurso de reposición solicitando, entre otras pretensiones, la suspensión cautelar de la ejecución de dicha homologación. En la carta remitida a la afectada se le indica que “habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para la resolución expresa de la solicitud de suspensión cautelar sin haberse notificado respuesta alguna, se ha producido el efecto estimatorio por silencio administrativo positivo”. Es decir, no es que el Ministerio haya aceptado el recurso del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, sino que no ha contestado de inmediato, y por eso el Consejo se agarra a su aprobación por falta de respuesta.

Para Alicia Castro está claro que “no quieren extranjeros ejerciendo la Arquitectura en España”, lo que considera un caso claro de discriminación y una injusticia.

La afectada ha puesto el caso en manos de una abogada y lamenta ahora tener que emprender un proceso judicial que no sabe cuánto puede durar ni el coste emocional que le acarreará. “Ningún colegio profesional es más que una ley del Ministerio", afirma, y confía en que finalmente pueda contar con un respaldo oficial que confirme que cuenta con una formación adecuada para ejercer su profesión en España. “He esperado tres años la homologación y ahora tengo esta sorpresa traicionera de parte de quien debería velar por mi trabajo, lo que demuestra una inquina hacia los arquitectos extranjeros sin explicación, ya que la homologación directa es perfectamente legal y está acordada entre estados después de evaluar que los contenidos son similares”, recuerda.