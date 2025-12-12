El arqueólogo Francisco Giles Pacheco y Cacao Pico obtienen los Diplomas de Patrimonio Histórico Local en El Puerto

La Concejalía de Patrimonio Histórico, que dirige Enrique Iglesias, entregará este miércoles 17, a partir de las 12:00 horas, los Diplomas de Patrimonio Histórico Local 2025, que recaen en el arqueólogo Francisco Giles Pacheco y en la destilería artesanal Cacao Pico. El acto se llevará a cabo en las instalaciones de la destilería, en calle Cielo, 22. La entrada es libre hasta completar aforo.

La ciudad, que celebra el 4 de diciembre el Día Local del Patrimonio Histórico, conmemora el aniversario de aquel 4 de diciembre de 1980, cuando El Puerto de Santa María fue declarado Conjunto Histórico Artístico, concediendo estos Diplomas a personas, entidades y establecimientos que han destacado por el respeto, mantenimiento y difusión del patrimonio histórico portuense en cualquiera de sus manifestaciones.

El Diploma a Francisco Giles Pacheco se entrega a quien fuera primer director y fundador del Museo Municipal de El Puerto de Santa María, reconociendo así su sobresaliente trayectoria y excelencia profesional y el hecho de que constituya una figura de referencia en el ámbito de la arqueología nacional e internacional. Nacido en Toledo en 1943, Giles, licenciado con grado en la 1ª promoción de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, adquirió por oposición en 1981 la plaza de director-conservador, inaugurando el Museo Arqueológico Municipal.

Por su parte Destilería Cacao Pico, relevante empresa familiar fundada en 1824, constituye un referente en la preservación de técnicas artesanales y tradicionales en la elaboración natural de uno de sus licores más emblemáticos y conocidos, el Cacao Pico, del que produce 12.000 botellas anuales. Propiedad de miembros de la familia Merello, siendo CEO Pablo Merello Díez, elabora una bebida clásica en El Puerto, muy asociada a la ciudad, y cuya distribución, en la que se erige destacadamente la provincia gaditana, incluye el territorio nacional y Bélgica, Italia, Estados Unidos o Alemania. Además, la experiencia y el buen hacer le han permitido elaborar otros muchos “espirituosos premium” para grandes empresas.