Aprobada una moción de Vox El Puerto para crear una pista de bicis de montaña en el pinar de El Pilar

El grupo municipal de Vox El Puerto sacó adelante en el último pleno municipal su propuesta estudiar la viabilidad técnica y medioambiental de una pista de bicis de montaña en el pinar de El Pilar, concretamente en la zona comprendida entre la Hijuela Tío del Prieto y la Avenida de Fuentebravía.

Desde Vox se defiende esta propuesta como una apuesta clara por el ocio saludable, el deporte al aire libre y la puesta en valor de espacios naturales actualmente infrautilizados, ofreciendo alternativas reales a los jóvenes.

El concejal Mauricio Mauri señala que “nuestros jóvenes necesitan espacios donde practicar deporte, socializar y canalizar su tiempo libre de forma sana, lejos de modelos de ocio que no aportan nada positivo”. El edil subraya que “una pista de bicis de montaña bien planificada es una opción moderna, demandada y perfectamente compatible con el respeto al entorno natural”.

Mauri destaca además que el proyecto permitiría “ordenar el uso del pinar, evitar prácticas improvisadas que dañan el entorno y aumentar la presencia de usuarios, lo que también contribuye a mejorar la vigilancia natural de la zona”. Todo ello, añade, “con una inversión menor y sin obras agresivas, algo fundamental para proteger nuestro patrimonio natural”.

Desde Vox se insiste en que esta propuesta responde a una forma distinta de entender la política municipal: “defender iniciativas útiles, sensatas y pensadas para las familias y la juventud, sin complejos y con sentido común”. El grupo municipal recalca que la creación de nuevas infraestructuras de ocio deportivo es clave para ofrecer alternativas reales a los jóvenes y mejorar su calidad de vida.

La formación considera que "el pinar de El Pilar tiene un enorme potencial y que su uso responsable es una oportunidad para conjugar deporte, naturaleza y convivencia, reforzando el compromiso de Vox con un modelo de ciudad más activa, segura y pensada para los portuenses".