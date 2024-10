Apemsa explica cómo funciona la red de alcantarillado de El Puerto

La empresa de aguas Apemsa explica cómo se comporta la red de alcantarillado ante las lluvias extraordinarias registradas durante las últimas horas en El Puerto, así como qué implicará la construcción del nuevo tanque anticontaminación que se está construyendo en La Puntilla.

El casco urbano de El Puerto dispone de red de saneamiento unitaria. Esto quiere decir que en gran parte del municipio solo tenemos una conducción para la evacuación de las aguas de la ciudad, de las aguas residuales (fecales) que deben ser conducidas a la depuradora (EDAR) para su tratamiento y de las aguas pluviales, que se retiran del viario para evitar inundaciones (a través de las rejillas o imbornales existentes). Al ser de tipo unitario (una única tubería), las conducciones en El Puerto son de mayor diámetro y por tanto de mayor capacidad de transporte que las necesarias para aguas exclusivamente residuales. Para llevar el agua de la ciudad a la EDAR Las Galeras se dispone de colectores por gravedad (Avenida de la Libertad) y de varias estaciones de bombeo (EBAR Aurora, EBAR Noria, …).

Se puede llevar toda el agua que se recoge en las tuberías a la EDAR?

La respuesta es no, porque los sistemas de depuración trabajan sobre aguas con una cierta carga contaminante, que es la materia orgánica que sirve de alimento a los microorganismos, de forma que, si llegara toda el agua se produciría un lavado de la etapa biológica y se perdería la capacidad de tratamiento, que se tardaría días o semanas en recuperar. Además, las instalaciones de bombeo y de parte de la EDAR deberían estar muy sobredimensionadas y no serían operativas. Las depuradoras, en general, no solo la de Las Galeras, no tienen capacidad hidráulica para recibir un exceso de agua de lluvia que, por otro lado, tampoco podrían depurar.

¿Qué se hace entonces con las aguas de lluvia?

Deben sacarse de la ciudad y dirigirse a un cauce cercano, que en algunas ciudades son los ríos y arroyos, en algunas ocasiones, en puntos ya fuera de la ciudad y poco visibles al ciudadano y en el caso de El Puerto es el río Guadalete en múltiples puntos a lo largo de su cauce en paralelo con la ciudad o en el caso de la Costa Oeste, al litoral marítimo.

¿Y si los colectores son unitarios, cómo se hace esto?

Lo que se hace es limitar el caudal de entrada a las estaciones de bombeo ajustándolo a varias veces el caudal normal de aguas residuales, de forma que, en caso de lluvias fuertes, al aumentar el caudal por encima de lo anterior se produce un desbordamiento a una infraestructura de vertido con salida al río o al litoral. La elección de los diámetros de las tuberías permite asegurar que el agua vertida al medio en caso de lluvia tenga una dilución, como mínimo 1:5, es decir, 1 parte de agua residual y 5 partes de agua de lluvia (si las lluvias son más intensas las diluciones son mayores). En el casco urbano de El Puerto disponemos de múltiples infraestructuras de vertido por las que se evacua el agua de lluvia al río Guadalete (colector de 500 mm de diámetro en c/Sextante; de 1.500 mm en c/ Valdés; de 1.200 mm en c/ los Moros; de 1.200 mm en c/ Maestro Domingo Verenoni, y muchos más a lo largo del paso del río por la ciudad, hasta el aliviadero de Caño Molino, de dimensiones de 3.000 x 2.500 mm. En cualquier caso, la estructura de evacuación de agua de lluvia más importante que tenemos es la EBAP La Puntilla, a la que llegan 2 colectores de 1.200 mm de diámetro que se inician en la Plaza de la Noria, y en la que disponemos de 6 bombas capaces de evacuar hasta 6 m3/s (esto es 6.000 litros/segundo). Todos estos puntos de vertido están autorizados por la administración autonómica competente para su entrada en funcionamiento en caso de fuertes lluvias.

¿Y qué ha pasado en las últimas horas? ¿por qué se han inundado varios puntos de la ciudad?

Se ha producido una situación excepcional, con unas lluvias torrenciales muy intensas (en el pluviómetro de APEMSA se han registrado 58 litros/m2 en 2,5 horas, con un pico de intensidad de 12,6 litros/m2 en solo 15 minutos). Con esa lluvia, a pesar del funcionamiento continuado de La Puntilla, se ha inundado la Plaza de La Noria. Por otro lado, el momento de máxima lluvia ha coincido con la pleamar, lo que hace que los aliviaderos de gravedad (c/ Valdés, c/Los Moros, …) encuentren una mayor resistencia a la salida del agua y pierdan capacidad de evacuación de agua.

¿Y qué son las manchas que se ven en la Costa Oeste, en vídeos, por las redes sociales?

Son las conducciones de vertido de los desbordamientos de la red unitaria de Fuentebravía, de Las Redes y de Vistahermosa, que tienen su salida a unos 300 metros de la línea de costa. El funcionamiento es el mismo que en el casco urbano de El Puerto. El exceso de agua de lluvia que llega a las EBARes de estas zonas desborda hacia una conducción de vertido. No se trata de agua residuales sino de una mezcla con aguas de lluvia. Estos puntos de vertido están también autorizados. ¿Y por qué son de color oscuro estas aguas? En gran medida, por el arrastre de tierras con la escorrentía del agua de lluvia. Dada la cantidad de agua que son capaces de evacuar, si no existieran estos aliviaderos se producirían grandes inundaciones con afección a bienes y personas.

¿Y la función del tanque anticontaminación?

El tanque tiene varios objetivos, en primer lugar, medioambiental porque su principal misión es evitar que las primeras aguas de lluvia, que son las más contaminadas lleguen al río. Por otro lado, los colectores que se están construyendo tanto en la rotonda de la Puntilla como en Avenida de la Bajamar, o la ampliación del existente en la calle Aurora (que se amplía de 1.000 a 1.500 mm de diámetro) tienen como objetivo aumentar la capacidad de transporte de agua hacia el tanque y al bombeo de La Puntilla, que aumenta su capacidad de 6 a 10 m3/s. Esto implica mayor capacidad de evacuar el agua de lluvia de la zona de Plaza La Noria, Crucero Baleares, y mayor capacidad para la retirada de agua del casco urbano. El colector en construcción en avenida de la Bajamar, de dimensiones 3,0 x 2,5 metros, es una infraestructura de futuro, de forma que se pueda interceptar buena parte de las actuales estructuras de vertido, reduciendo su impacto en el río, y evitando la dificultad de evacuación del agua en momentos de pleamar.