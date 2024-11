Antonia García Morales, presidenta honorífica de Afanas: “Me siento muy reconocida, pero he tenido siempre mucha buena gente ayudándome”

La comunidad de Afanas El Puerto y Bahía se reunió ayer sábado para rendir homenaje a la que durante 35 años ha sido presidenta de la entidad, Antonia García Morales, hoy en día presidenta honorífica. A sus 87 años nos recibe en su casa para hablar de lo que ha sido su trayectoria al frente de la entidad.

-Afanas organizó ayer un almuerzo homenaje tras su nombramiento como presidenta honorífica, el pasado mes de junio. ¿Cómo se siente ante tantas muestras de cariño?

-Me siento anonadada, muy contenta, no sé si es merecido pero lo agradezco mucho y no me lo esperaba. He estado siempre rodeada de muy buena gente.

-Llevaba en el cargo desde 1994, nada menos que 30 años. ¿Con qué se queda de todos estos años?

- Sí, llevo en Afanas 35 años y 30 de ellos he estado como presidenta. Me quedo con todo lo vivido porque todo ha sido bueno, no tengo nada negativo que decir, ha sido un balance muy positivo.

-Afanas El Puerto y Bahía cumple ya 56 años. ¿Cómo fueron los comienzos?

-Yo en los comienzos de la asociación no estaba aquí, yo llegué a El Puerto en 1975 y la asociación ya estaba creada. Yo me acerqué a ellos porque tenía un hijo discapacitado, y me dijeron que me pusiera en contacto con Luis Benvenuty y Mari Trini, la que entonces era directora del centro de la calle Larga. Yo tuve la primera entrevista en el bar La Perdiz, porque era y soy aún la dueña de la tienda de fotos Cinephot, que estaba al lado. Nací en Cortes de la Frontera, en la provincia de Málaga, pero venía de Marruecos, donde viví en Tetuán y Fez, pasando también algún tiempo en Argelia y Francia. Cuando llegué a El Puerto, en 1974, me acerqué a Afanas buscando un sitio para mi hijo y poco a poco fui metiéndome más en la asociación, primero como vocal de la junta directiva y fui subiendo escalones, hasta que me nombraron presidenta.

-¿Cuánto ha cambiado la situación para las personas con discapacidad desde aquellos primeros momentos hasta ahora?

-Ha cambiado para mejor, según mi punto de vista. Son personas con unas necesidades muy especiales y nuestro objetivo es que esas necesidades estén cubiertas. Ha costado mucho trabajo ir alcanzando mejoras, pero creo que hemos abierto camino y hoy Afanas es casi un imperio.

-Es cierto que Afanas, en este tiempo, se ha convertido no solo en una gran familia sino también en una gran empresa, que da trabajo a muchas personas. ¿Cuánta gente aproximadamente forma parte de este equipo?

-En total hay unos 900 trabajadores, es una de las empresas más grandes de El Puerto, con centros no solo en El Puerto sino también en otras ciudades cercanas. Hay un total de catorce centros para personas con diferentes necesidades, desde discapacidad intelectual a discapacidad física, centros de inserción de empleo, centros ocupacionales y el bar La Alegría, en el polígono industrial. La inserción laboral ha sido siempre muy importante para nosotros, darles una salida a estas personasy sobre todo, ocuparlas.

-Imagino que durante estos años, aunque usted llevara el timón, ha sido imprescindible la colaboración de muchas personas. ¿A quienes destacaría?

-Por supuesto, yo no hubiera podido hacer nada sin tanta gente como he tenido alrededor ayudándome. Destacaría sobre todo a Luis Benvenuty, que fue quien me inició en esto y después he seguido siempre con él. Primero fue educador, luego fue gerente, ha ocupado todos los puestos y ahora está como emérito, conoce Afanas desde sus cimientos. El creador de Afanas fue Manuel Delgado Almisas y Luis Benvenuty estuvo con él desde el principio. Ha sido con quien más contacto he tenido en todos estos años.Quiero agradecer a mi gente que haya estado siempre ahí, sin importarles las circunstancias, han sido mi roca y me han apoyado incondicionalmente a cada paso del camino.

-¿Las administraciones están respondiendo lo suficiente ante las necesidades de las personas con discapacidad?

-Siempre hay algo que reivindicar, pero se están portando bien en general. Yo nunca he tenido problemas, he estado rodeada de gente muy competente que me ha ayudado mucho ante cualquier contratiempo. Además si no hubiera sido por la administración no hubiéramos podido subsistir, tenemos convenios y subvenciones estatales y de la Junta de Andalucía y sin ellas no podríamos funcionar.

-¿Qué mejoras serían necesarias, en el ámbito autonómico y local?

-Las mejoras que siempre reivindicamos son que queremos que nuestros niños, a los que llamamos así cariñosamente aunque tengan 60 años, se integren en la sociedad y ocupen un puesto de trabajo acorde a sus capacidades. En eso creo que hemos sido pioneros, al menos en El Puerto. Hace cuarenta años eso no era tan habitual, entonces se empezaron a poner las primeras piedras.

-No se puede quejar usted de reconocimientos, pues además del título de presidenta honorífica tiene también un centro de formación laboral rotulado con su nombre desde 2018.

-Si, eso fue un gran honor, un orgullo y estoy muy agradecida a las personas que lo promovieron. Me siento muy reconocida pero todo ha sido gracias a las personas que me han rodeado, no creo que haya tenido mérito personal, he estado siempre ayudada por la buena gente que hay en Afanas.

-Afanas ha estado siempre muy vinculada a la ciudad de El Puerto.

-El Puerto se ha portado siempre muy bien con Afanas. Recuerdo también los actos del 50 aniversario de la asociación, en 2019, que fueron muy completos y se nos dedicó una rotonda de la ciudad, nos sentimos muy queridos.

-Imagino que estará satisfecha por el trabajo realizado, fruto de toda una vida de dedicación. ¿Cómo le gustaría que la recordaran?

-Me gustaría que me recordaran como una buena persona, creo que eso es lo más importante.