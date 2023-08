"El amor es cosa de todos"

Título: El amor enamorado (***)

Autor: Lope de Vega.

Patio Porticado de SAFA San Luis de El Puerto de Santa María.

Día: Sábado 26 de Agosto de 2.023

Aforo: Lleno.

Equipo Técnico

Versión: Fernando Sansegundo

Dirección y dramaturgia: Borja Rodríguez

Dirección de producción: Isabel Casaresç

Realización y escenografía: Mambo y Sfumato

Atrezzo: Miguel Ángel Infante

Ayudante de dirección: Eva Egido.

Reparto

Teté Delgado, Juan de Vera, Raquel Nogueira, Abraham Arenas, Anabel Maurín, Rafa Núñez, Alba Cuartero y Rubén Casteiva.

El amor enamorado es una comedia mitológica de Lope de Vega, poco conocida, con un tema poco utilizado por Lope de Vega, pero muy socorrido en el teatro español y europeo en general de la época, en que las comedias de tema mitológico eran seguidas con enorme interés por el público. A Felipe IV y a su corte les fascinaba este género, caracterizado por las pugnas y los devaneos entre divinidades, ninfas y pastores

Esta obra cuenta con atractivos dramáticos y poéticos muy interesantes que nos recuerdan otros mas celebrados y conocidos como El sueño de una noche de verano, de Shakespeare.

Ensalzando la belleza y la grandeza del verdadero amor y poniendo en evidencia los reveses y contradicciones que lleva asociado, Lope monta esta simpática función, con un hallazgo, además, muy original, como es convertir a Cupido en víctima de sus propios flechazos, y hacerle probar así, las aflicciones que provoca el amor cuando se administra de una manera tan caprichosa como la suya.

La versión escrita por Fernando Sansegundo potencia con acierto la humanización de los dioses que ya proponía toda la trama del texto original de Lope. Es la suya una versión en la que, sin traicionar el espíritu de Lope de Vega, se eliminan escenas y personajes del original, dinamizando la acción con el acertado trabajo de los actores que se mueven por el escenario con naturalidad, sin dejarnos muy clara la diferencia entre aldeanos y dioses.

El texto de Sansegundo es montado en el escenario por Borja Rodríguez, director de la función y autor de la "puesta en escena", ofreciéndonos un espectáculo en el que los caracteres se han exagerado y magnificado de principio a fin, tanto en la presentación de las inclinaciones y pensamientos como en las interpretaciones que deben hacer los actores. Algunos de esos personajes, como Febo o Cupido, que protagonizan escenas, por otra parte, muy conseguidas, quedan reducidos a esquemáticos comparsas.

La acción se desarrolla en un claro de un bosque, un lugar encantado en el que todas las acciones tienen su explicación fuera de la Tierra, en el país del deseo. Venus es interpretada por Tete Delgado y junto a ella, personajes entrañables, aldeanos que van a permitir que los dioses y ninfas convivan entre ellos, y que vengan a dar cuenta de que, en cuestiones de amor, ha de mandar lo que dicta el corazón, por encima del capricho de los dioses y es que Lope, una vez más, nos vuelve a hablarnos a nosotros, de nosotros. Lo que vemos es un pueblo entero uniéndose para luchar contra la adversidad que lo devora, una fuerza maligna, descomunal y asesina encarnada en la serpiente Pitón que asolaba rebaños, pastores y a todo ser vivo. Pero Febo bajó de las montañas, y en un encuentro brutal, mató a Pitón, lo que desató la alegría de los aldeanos que ahora lo celebran cada año y que provocó la envidia de Cupido.

Amor promete a Venus, su madre, dejar en ridículo a Febo, disparando dos flechas, una de plomo y otra de oro; la primera dará de pleno a Dafne, que aborrecerá a Febo, y la segunda, se la clava él mismo por accidente, y queda locamente enamorado de Sirena, pero Sirena está prometida con Alcino. Amor no puede desenamorar a Sirena pues su poder es el de hacer amar y no el de hacer desamar. La única opción que le queda al envidioso Cupido, es la de raptar a Sirena y llevársela a su gruta. Los aldeanos entonces cogen el cuerpo sin vida de Pitón, vistiendo su piel, y se presentan en la guarida de Cupido para liberar a Sirena, haciendo correr despavorido al Dios Amor, y dejando bien claro por siempre, que el amor entre humanos no debe ser interferido por la mano divina de los dioses, mucho menos si ésta va cubierta con la capa de la envidia.

El público supo entender la obra y al término de la misma, premió a los actores, con una prolongada ovación.