Alfonso Ussía y su relación con El Puerto: Del "coñazo" de los ecologistas a la Fundación Muñoz Seca

Ha muerto el escritor Alfonso Ussía, nieto del escritor portuense Pedro Muñoz Seca y a quien le unen numerosas visitas y anécdotas con la ciudad. Hijo de María de la Asunción Muñoz Seca, hija del célebre comediógrafo, Alfonso Ussía mantuvo una estrecha relación con El Puerto sobre todo durante el mandato del exalcalde Hernán Díaz, bajo cuya etapa se puso en marcha la Fundación Pedro Muñoz Seca. En esos años fueron varias las presentaciones de libros que Ussía realizó en la ciudad, en diferentes escenarios como el auditorio municipal Monasterio de San Miguel o el Monasterio de la Victoria, donde se presentó el primer libro de la saga del Marqués de Sotoancho, y siempre con un gran poder de convocatoria y mucho éxito de público.

Una de las últimas convocatorias públicas de Alfonso Ussía en El Puerto fue en el año 2016, con motivo de la presentación de la 'Asociación Norte V', creada para restaurar un barco de época de su familia.

De las múltiples visitas de Ussía a la ciudad se pueden recordar dos anécdotas, una de ellas cuando llamó "coñazo" a los ecologistas, coincidiendo con la promoción de su libro 'Manual del ecologista coñazo', en un acto con Hernán Díaz, y otra con la polémica que mantuvo en el año 2000 con el entonces presidente de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Francisco Arniz, a cuenta del nombre del teatro, hasta que finalmente el nombre del comediógrafo se impuso en el año 2007, cuando se inauguró este espacio escénico.

Desde que el Ayuntamiento de El Puerto acordara en pleno -nada más morir el poeta en 1999- que el futuro teatro llevara el nombre de Rafael Alberti, Alfonso Ussía fue una de las voces más insistentes a la hora de que esta decisión fuera revocada, argumentando que "si hay una casa de la poesía, que se llame Alberti, pero si es de teatro, Muñoz Seca”. Hernán Díaz llegó incluso a prometerle que el nombre del teatro sería para su abuelo, según él contó en público en una ocasión, a pesar del acuerdo plenario que se tomó "en caliente".

El alcalde, Hernán Díaz, también apoyó esta propuesta públicamente, ya que fue el grupo del Partido Popular quien en 1999 propuso la opción de Alberti, y posteriormente sería Fernando Gago quien finalmente decantara a balanza por Muñoz Seca, rotulándose el teatrodefinitivamente con este nombre.

En una de sus presentaciones en El Puerto, el también desaparecido Antonio Burgos calificó al escritor como “ecologista, porque es el único que se preocupa por una especie que está en trámites de desaparición, el señorito andaluz”.

También a principios de la década del 2000 el escritor agradeció al Ayuntamiento portuense "su amparo y su cobijo” y valoró la labor que estaba realizando entonces la Fundación Muñoz Seca para revivir la figura de su abuelo, anunciando la donación a la entidad de varios objetos personales del escritor portuense como la capa que solía utilizar, dos de sus sombreros y un bastón, objetos que en efecto engrosan hoy la colección que se guarda en el edificio de San Luis.

También en esa misma década el autor estaría en la ciudad junto a uno de los grandes, Antonio Mingote, en la presentación del sello sobre Pedro Muñoz Seca.

Sobre su personaje del Marqués de Sotoancho, el propio Ussía confesó en alguna de sus presentaciones que en sus aventuras estaba muy presente El Puerto, y que sólo un pueblo como el andaluz sabe reírse de sí mismo y de retratos como los que aparecen en sus novelas.