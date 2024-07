Afectada una vivienda en El Puerto tras el incendio de tres motos y un vehículo

Una vivienda de El Puerto de Santa María resultó afectada por el incendio de tres motocicletas y un vehículo cercanos a este domicilio de la barriada Sudamérica la pasada madrugada de este lunes 15 de julio.

Según informa el Consorcio Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en su perfil oficial de la cuenta X, el fuego se originó en algunos de estos cuatro vehículos aparcados en la Calle Panamá de la conocida barriada portuense.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó, tras una llamada al servicio de emergencias, una dotación de bomberos del parque de El Puerto compuesta por tres vehículos: dos autobombas urbanas, ligera y pesada y uno de mando y apoyo logístico.

A su llegada, a las 03:30 horas de la madrugada, los efectivos procedieron al control y extinción del fuego, evitando que las llamaradas penetraran en la casa particular. No obstante, el humo afectó a la fachada y las persianas del inmueble. Al menos, no hubo que lamentar heridos.

Los bomberos emplearon un turboventilador para refrescar y airear el interior de la casa. Las tareas para sofocar y controlar el incendio se extendieron hasta las 04:30 horas.

Hasta la calle Panamá se personaron además agentes de la Policía Local de El Puerto así como miembros del servicio de emergencias del 061.